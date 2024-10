Φον Ντερ Λάιεν: «Η Αλβανία θα λάβει εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Τα Τίρανα επισκέφτηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να εγκαινιάσει την λειτουργία παραρτήματος του Κολλεγίου της Ευρώπης.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν επισήμανε πως η Αλβανία βρίσκεται σε πορεία προόδου προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντικά βήματα να έχουν γίνει στην κατεύθυνση αυτή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Αλβανία θα λάβει σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η διεύρυνση θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα και στην επόμενη θητεία μου. Έχουμε στη διάθεσή μας όλους τους μηχανισμούς, όμως απαιτείται καλή δουλειά. Εσείς και η ομάδα σας έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά με την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Τώρα θα ξεκινήσουμε με μια προκαταβολή 64 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ συνολικά η Αλβανία θα λάβει πάνω από 920 εκατομμύρια ευρώ από το σχέδιο ανάπτυξης».

Albania has done a great job on its Reform Agenda under the Growth Plan. You will benefit from €920 million in additional EU investments. With the first payment by the end of the year ↓ https://t.co/GZivJaZdyR

Στη συνέντευξη Τύπου με τον Ράμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε πως η ένταξη στην ΕΕ εξαρτάται από την πρόοδο και την εργασία κάθε χώρας, επισημαίνοντας ότι η Αλβανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Glad to start my Western Balkans tour in Albania with my friend @ediramaal



Albania is making great strides towards the EU.



It is the result of many years of hard work.



Dear Edi, you have shown both vision and patience.



And it’s paying off. pic.twitter.com/7jrVmdjtXZ