Φον ντερ Λάιεν: Οι απελάσεις μεταναστών από την ΕΕ θα αυξηθούν-«Να πάρουμε μαθήματα από την Ιταλία»

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να «πάρει μαθήματα» από το αμφιλεγόμενο σχέδιο της ιταλικής κυβέρνησης για μεταφορά των αιτούντων άσυλο στην Αλβανία, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε επιστολή της φον ντερ Λάιεν προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ, μερικές ημέρες πριν την Σύνοδο Κορυφής που θα ξεκινήσει σήμερα το μεσημέρι της Πέμπτης, 18 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες. Στην κορυφή της ατζέντας θα βρεθεί το μεταναστευτικό, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει νέα νομοθετική πρόταση που θα αυξήσει τις απελάσεις μεταναστών από τα κράτη-μέλη.

Καθώς η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκινά την δεύτερη θητεία της στην ηγεσία της Κομισιόν, η Γερμανίδα πολιτικός φαίνεται να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις έντονες πιέσεις που δέχεται από πολλές χώρες για το μεταναστευτικό.

Στην επιστολή της προς τα κράτη-μέλη, ανέφερε ότι μόνο περίπου το 20% των παράτυπων μεταναστών σε κράτη της ΕΕ που διατάσσονται να εγκαταλείψουν μία χώρα όντως το κάνουν.

Έτσι, η πρόεδρος της Κομισιόν υπόσχεται «νέες και καινοτόμες» λύσεις για την πιο αυστηρή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, με μία από αυτές πιθανώς να θυμίζει το σχέδιο που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία, σύμφωνα με το οποίο οι αιτούντες άσυλο θα μεταφέρονται σε κέντρα στην Αλβανία, όπου θα γίνεται και η επεξεργασία των αιτήσεων τους.

«Θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να διερευνούμε πιθανές λύσεις όσον αφορά την ιδέα της ανάπτυξης κέντρων επιστροφής εκτός ΕΕ, ιδίως ενόψει μιας νέας νομοθετικής πρότασης επιστροφών. Με την έναρξη λειτουργίας του πρωτοκόλλου Ιταλίας-Αλβανίας, θα μπορέσουμε επίσης να αντλήσουμε διδάγματα από αυτήν την εμπειρία στην πράξη» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

