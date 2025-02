Το «φλερτ» με τον Τραμπ και τα μηνύματα στον Μπάρον: Πώς απελευθερώθηκαν οι αδελφοί Τέιτ

Οι πρώτες εβδομάδες της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άκρως επεισοδιακές, αλλά η ομάδα του βρήκε τον χρόνο να μεσολαβήσει με τις ρουμανικές αρχές για χάρη του Άντριου Τέιτ και του αδελφού του Τρίσταν, στους οποίους είχε υποβληθεί ταξιδιωτική απαγόρευση, καθώς περίμεναν το τέλος μιας δίκης.

Οι αδελφοί Τέιτ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα χρήματος στη Ρουμανία, ενώ ποινικές και αστικές διώξεις εκκρεμούν εναντίον τους και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκτός από μισογύνη, ο Άντριου Τέιτ έχει περιγράψει τον εαυτό του ως «αυτοδημιούργητο πολυεκατομμυριούχο» και έχει δηλώσει ότι κέρδισε χρήματα μέσω «μιας μικρής επιχείρησης με κάμερες από το διαμέρισμά μου». «Είχα 75 γυναίκες που δούλευαν για μένα σε τέσσερις τοποθεσίες και έβγαζα 600.000 δολάρια το μήνα από την κάμερα» έχει πει σε συνέντευξή του. Σε μια σελίδα που έχει πλέον διαγραφεί στον ιστότοπό του, ισχυριζόταν ότι έφερνε γυναίκες στη «βιομηχανία ψυχαγωγίας ενηλίκων».

Η ενασχόληση των ΗΠΑ με την υπόθεση των αδελφών Τέιτ απέδωσε τελικά καρπούς την Πέμπτη, όταν τα αδέλφια πήραν πίσω τα διαβατήριά τους και πήραν ιδιωτικό τζετ για τη Φλόριντα, φτάνοντας στο Φορτ Λόντερντεϊλ, ένα από τα πλησιέστερα αεροδρόμια στο Μαρ-α-Λάγκο, το θέρετρο του Τραμπ.

Οι δεσμοί των αδελφών Τέιτ, οι οποίοι συνελήφθησαν το 2022 και στη συνέχεια κατηγορήθηκαν για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και οργανωμένο έγκλημα, με τον κύκλο του Τραμπ φαίνεται ότι υπήρχαν ήδη από το 2023.

Ο Άντριου Τέιτ εκείνη τη χρονιά ισχυρίστηκε ότι «μίλησε με τον Μπάρον», αναφερόμενος στον 18χρονο γιο του Τραμπ, μετά την κράτησή του στη Ρουμανία. «Είμαι πολύ κοντά με την οικογένεια Τραμπ. Τους γνωρίζω καλά. Μίλησα με τον Μπάρον μετά το περιστατικό», δήλωσε αφού οι ρουμανικές αρχές έθεσαν τον ίδιο και τον αδελφό του σε κατ' οίκον περιορισμό.

Andrew Tate: "I'm very close with the Trump family. I know them well. I spoke to Barron…” pic.twitter.com/mxBH2e3rqs

Το γραφείο της Πρώτης Κυρίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα των Financial Times για σχολιασμό του ισχυρισμού. Λίγους μήνες αργότερα, όταν ο Τέιτ δημοσίευσε ένα βίντεο σχετικά με το πώς τον «κλείδωσαν στο σπίτι» του στη Ρουμανία, ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντον Τζούνιορ, απάντησε στο Χ: «Απόλυτη τρέλα».

Ο Τρίσταν Τέιτ καυχήθηκε στο X τον Νοέμβριο για τον ρόλο των αδελφών στις αμερικανικές εκλογές, ισχυριζόμενος ότι «εκατομμύρια νέοι άνδρες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν μια υγιή δεξιά προσέγγιση της πολιτικής, την οποία ΔΕΝ θα είχαν αν ο Άντριου Τέιτ δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στις οθόνες των τηλεφώνων τους».

Η απελευθέρωση του Τέιτ και η φυγή του στις ΗΠΑ είναι ένα σημάδι των βαθιών δεσμών μεταξύ της ομάδας του Αμερικανού προέδρου και του οικοσυστήματος ακροδεξιών influencer και προσωπικοτήτων των media που τον βοήθησαν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο Μπάρον Τραμπ έχει αναγνωριστεί ως κινητήρια δύναμη πίσω από το ενδιαφέρον που δείχνει ο πατέρας του για τη λεγόμενη «ανδρόσφαιρα», προτείνοντάς του να κάνει εμφανίσεις σε podcast κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ένα χαλαρό αλλά διασυνδεδεμένο σύμπλεγμα podcasters και διαδικτυακών influencer με σημαντικότερο τον Τζο Ρόγκαν, η λεγόμενη «ανδρόσφαιρα» έχει πλέον επιρροή σε μεγάλο αριθμό νεαρών ανδρών. Οι αδελφοί Τέιτ, οι οποίοι προωθούν ανοιχτά μισογυνιστικές απόψεις, ανήκουν στο πιο ακραίο άκρο της ομάδας.

Ο Άντριου Τέιτ, ένας 38χρονος πρώην πυγμάχος, τα τελευταία χρόνια προσέλκυσε εκατομμύρια άνδρες στα κανάλια του στο YouTube, όπου προωθούσε μια εκδοχή του ανδρισμού με επίκεντρο την απόκτηση πλούτου και την απόρριψη του φεμινισμού.

Εξαργύρωσε τη δημοτικότητά του πουλώντας πρόσβαση σε ένα «Πανεπιστήμιο Hustlers» που ισχυρίζεται ότι διδάσκει στους συνδρομητές πώς να βγάζουν χρήματα στο διαδίκτυο. Αφού το YouTube απαγόρευσε τον λογαριασμό του Τέιτ το 2022 για ρητορική μίσους, μετακόμισε στην πλατφόρμα Rumble καθώς και στο X, το οποίο τον επανέφερε μετά την εξαγορά της εταιρείας από τον Έλον Μασκ. Ο Άντριου Τέιτ έχει σχεδόν 11 εκατ. οπαδούς στο X.

Τον περασμένο μήνα, η Αλίνα Χάμπα, προσωπική δικηγόρος του Τραμπ και τώρα προεδρική σύμβουλος του, εμφανίστηκε σε ένα podcast με τον Άντριου Τέιτ, στο οποίο είπε ότι ήταν «μεγάλη θαυμάστρια» και «έπρεπε απλώς να τον γνωρίσει».

«Συμφωνώ με όλα όσα λέτε και σας καλύπτω εδώ στις ΗΠΑ», είπε στον Τέιτ. «Βρίσκεσαι υπό πολιορκία και το βλέπω και απλά συνέχισε να αγωνίζεσαι». Η Χάμπα παρομοίασε την κράτηση του Τέιτ με τα νομικά προβλήματα του Τραμπ, παρουσιάζοντας τους δύο άνδρες ως θύματα. «Σας συμπάσχω γιατί νομίζω ότι περνάτε πολλά από τα ίδια», είπε.

Trump counselor Alina Habba to Andrew Tate: “Nice to meet you. I’m a big fan” (Andrew Tate is facing trial in Romania for rape and human trafficking.) pic.twitter.com/jtKOmt7xPS

Εν τω μεταξύ, στο παρασκήνιο γίνονταν προσπάθειες στο παρασκήνιο για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των Τέιτς. Ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου, έπαιξε σημαντικό ρόλο, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν γνωστό ότι ήθελαν τα αδέλφια να ανακτήσουν το δικαίωμά τους να ταξιδεύουν, δήλωσαν στους Financial Times τέσσερα άτομα με επίγνωση του θέματος.

Ο Γκρενέλ αρνείται ότι πίεσε ρητά τη Ρουμανία να επιστρέψει τα διαβατήρια των αδελφών. Είπε στους Financial Times ότι οι συναντήσεις του με Ρουμάνους αξιωματούχους περιορίστηκαν στο να συναντήσει τον υπουργό Εξωτερικών Εμίλ Χουρεζάνου σε ένα συνέδριο στο Μόναχο νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο Χουρεζάνου δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Γκρενέλ είχε αναφερθεί στους Tates.

Δύο αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι μέλη της κυβέρνησης Τραμπ τηλεφώνησαν επίσης στην κυβέρνηση στο Βουκουρέστι πριν από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, για να μεσολαβήσουν για λογαριασμό των Tέιτς.

Από την πλευρά του, ο Γκρενέλ υποστήριξε ότι δεν είχε καμία ουσιαστική συζήτηση με τον Χουρεζάνου και αρνήθηκε ότι τον γνώριζε προσωπικά. Πρόσθεσε, ωστόσο: «Υποστηρίζω τους αδελφούς Τέιτ, όπως προκύπτει από τα δημοσίως διαθέσιμα tweets μου».

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Άντριου Τέιτ έγραψε στο X ότι επρόκειτο να επιστρέψει στις ΗΠΑ μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024. Πριν από δύο εβδομάδες, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι Τέιτ θα είναι ελεύθεροι, ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος. Οι παλιές καλές μέρες επέστρεψαν. Και θα είναι καλύτερες από ποτέ».

Ο Τραμπ την Πέμπτη ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε «τίποτα» για την υπόθεση των Τέιτς, ενώ ο Άντριου Τέιτ, κατά την άφιξή του στη Φλόριντα, δήλωσε ότι τα αδέλφια είχαν «παρεξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό».

Τέσσερα από τα φερόμενα ως θύματα του Άντριου Τέιτ στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν την Πέμπτη ότι «βρίσκονται σε δυσπιστία και αισθάνονται εκ νέου τραυματισμένα από την είδηση ότι οι ρουμανικές αρχές ενέδωσαν στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ» για να του επιτρέψουν να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

Η Ρουμανία δήλωσε ότι οι υποθέσεις τους παραμένουν ενεργές, ενώ ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, James Uthmeier, είπε ότι το γραφείο του «θα διεξάγει προκαταρκτική έρευνα για τα άτομα αυτά». «Η Φλόριντα έχει μηδενική ανοχή στην εμπορία ανθρώπων και στη βία κατά των γυναικών. Εάν κάποιο από αυτά τα φερόμενα ως εγκλήματα ενεργοποιεί τη δικαιοδοσία της Φλόριντα, θα τους καταστήσουμε υπεύθυνους», τόνισε.

Early this morning, I directed my office to work with our state law enforcement partners to conduct a preliminary inquiry into these individuals.



Florida has zero tolerance for human trafficking and violence against women. If any of these alleged crimes trigger Florida… https://t.co/ZAos4rVLYd