Στη Φλόριντα οι αδελφοί Τέιτ - Ερωτήματα για προσωπική εμπλοκή των Έλον Μασκ και Ντόναλντ Τραμπ

Οι κατηγορούμενοι για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα χρήματος Άντριου και Τρίσταν Τέιτ έφυγαν από τη Ρουμανία, με προορισμό τη Φλόριντα των ΗΠΑ.

«Οι αδελφοί Τέιτ προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Fort Lauderdale-Hollywood» της Φλόριντα, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των αδελφών στα μέσα ενημέρωσης. «Η πραγματικότητα είναι ότι η Φλόριντα δεν είναι ένα μέρος όπου είστε ευπρόσδεκτοι» δήλωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας.

Ο Βρετανοαμερικανός Άντριου Τέιτ, είχε δηλώσει ότι επρόκειτο να επιστρέψει στις ΗΠΑ μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024. Και πριν από δύο εβδομάδες, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι Τέιτ θα είναι ελεύθεροι, ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος. Οι παλιές καλές μέρες επέστρεψαν. Και θα είναι καλύτερες από ποτέ».

The Tates will be free, Trump is the president.



The good old days are back.



And they will be better than ever.



Hold on ❤️ https://t.co/XZWphQKvwC