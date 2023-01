Ευρωκοινοβούλιο: Ο Μαρκ Άνγκελ εξελέγη νέος αντιπρόεδρος στην θέση της Εύας Καϊλή

Ο ευρωβουλευτής Μαρκ Άνγκελ (S&D, Λουξεμβούργο) εξελέγη στη θέση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 307 ψήφους, αντικαθιστώντας την Εύα Καϊλή.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης της Εύας Καϊλή από τη θέση της αντιπρόεδρου στα μέσα Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της εμπλοκής της στο σκάνδαλο διαφθοράς του Qatargate.

Τότε υπέρ της καθαίρεσης είχαν ψηφίσει 625 ευρωβουλευτές, ένας είχε ψηφίσει κατά και δύο λευκό. Η Καϊλή έχει διαγραφεί και από την ευρωομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Νωρίτερα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε ότι έλαβε τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα τέλη Δεκεμβρίου, ζήτησε την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη, λόγω εικαζόμενης απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

