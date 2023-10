Μπάιντεν σε Ουκρανούς: Βασιστείτε στην υποστήριξή μας, δεν θα σας εγκαταλείψουμε

Ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία ζητώντας παράλληλα από τους Ρεπουμπλικάνους να σταματήσουν τα «παιχνίδια» με την απειλή της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

Χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν σε τηλεοπτική του ομιλία είπε πως «Θέλω να πω στους συμμάχους μας, στον αμερικανικό λαό και στον λαό της Ουκρανίας, μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξή μας. Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία». Στη συνέχεια, επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους που εμποδίζουν συνομιλίες για τις κρατικές δαπάνες, λέγοντάς τους «φτάνει πια. Κουράστηκα με την μικροπολιτική».

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως οι Δημοκρατικοί έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία με τους Ρεπουμπλικάνους για τη συνέχιση στήριξης της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, ο Τζο Μπάιντεν ρωτήθηκε αν μπορεί να εμπιστευτεί τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι σε μελλοντικές συμφωνίες και απάντησε πως «μόλις καταλήξαμε σε μια συμφωνία για την Ουκρανία, οπότε θα μάθουμε».

Να σημειωθεί πως η Γερουσία ενέκρινε χθες βράδυ ένα έκτακτο μέτρο με το οποίο θα επιτραπεί να συνεχιστεί να χρηματοδοτείται προσωρινά το ομοσπονδιακό κράτος, μόλις τρεις ώρες προτού προκύψει η αναστολή λειτουργίας διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών. Ωστόσο στο μέτρο που εγκρίθηκε δεν συμπεριλήφθη ένα νέο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία.

