Παρ'ολίγον ροντέο το Κογκρέσο - Συγκράτησαν με «κεφαλοκλείδωμα» βουλευτή για να μην επιτεθεί σε συνάδελφό του

Ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Ρότζερς είπε στον βουλευτή Ματ Γκέιτζ ότι «τελείωσε», σε μια στιγμή που στο Κογκρέσο επικράτησε πανδαιμόνιο κατά τη διάρκεια της 14ης ψηφοφορίας για τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ένας εμφανώς θυμωμένος Ρότζερς, εκ των πλέον ένθερμων υποστηρικτών του Κέβιν ΜακΚάρθι όσον αφορά στην υποψηφιότητα του βουλευτή της Καλιφόρνιας για την προεδρία, χρειάστηκε να συγκρατηθεί από τον βουλευτή Ρίτσαρντ Χάντσον, αφού ήρθε αντιμέτωπος με τον επίσης Ρεπουμπλικανό βουλευτή από τη Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Ρότζερς κινήθηκε με άγριες διαθέσεις προς τον Γκέιτζ, αφού ο Μακάρθι ολοκλήρωσε τη συνομιλία του με εκείνον. Στη συνέχεια απείλησε τον Γκέιτζ, ότι θα «τελειώσει» επειδή συνέχιζε να καταστρέφει την ψηφοφορία, σύμφωνα με το CNN. Ακούστηκε επίσης να λέει «Δεν θα το ξεχάσω αυτό» ανέφερε το Fox News.

Το NBC News ανέφερε ότι ο Ρότζερς έφυγε αμέσως μετά το περιστατικό για την γκαρνταρόμπα για να δροσιστεί.

Ο Μακάρθι δήλωσε αργότερα ότι «σε κανέναν δεν υπόσχεται τίποτα», όταν ρωτήθηκε αν υποσχέθηκε στον Γκέιτζ μία θέση στην υποεπιτροπή της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, ανέφερε το ABC News.

“Snakes On a Plane, Part 2” Rep. Richard Hudson physically restrains Rep. Mike Rogers as he lunges at Rep. Matt Gaetz. (Video: CNN) pic.twitter.com/IVDEW07maN