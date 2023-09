Ετοιμάζεται νέα απεργία στο Χόλιγουντ - Η σειρά των ηθοποιών βιντεοπαιχνιδιών

Μετά τη διαφαινόμενη αναστολή της απεργίας των σεναριογράφων μια άλλη κινητοποίηση βρίσκεται στα σκαριά στο Χόλιγουντ.

Οι ηθοποιοί που δανείζουν τη φωνή τους στα βιντεοπαιχνίδια, αλλά και οι δημιουργοί κινουμένων σχεδίων ψήφισαν εξουσιοδοτώντας για την πραγματοποίηση μιας απεργίας, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, για ένα νέο συμβόλαιο για τους όρους εργασίας τους, δρομολογώντας ενδεχόμενες εξελίξεις για μία νέα πιθανή διακοπή της παραγωγής στον αναφερόμενο τομέα του Χόλιγουντ.

Μετά την ολοκλήρωση μιας ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε χθες, η ένωση SAG-AFTRA ανακοίνωσε ότι ποσοστό 98,32% όσων έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, τάχθηκαν υπέρ της εξουσιοδότησης για την πραγματοποίηση απεργίας.

Once again, #SagAftraMembers have come together in support of their peers, voting overwhelmingly — with 98.32% in favor — to approve a strike authorization on the Interactive Media Agreement ahead of a return to negotiations. https://t.co/x5e2Fj6yen