Πολύ κοντά στο τέλος η απεργία των σεναριογράφων -Συμφωνία με τα στούντιο

«Λευκός καπνός» βγήκε αναφορικά με την πολύμηνη αντιπαράθεση των στούντιο του Χόλιγουντ με τους απεργούς σεναριογράφους.

Οι εκπρόσωποι των σεναριογράφων και τα στούντιο του Χόλιγουντ κατέληξαν χθες σε προσωρινή συμφωνία για να τερματιστεί η ιστορική απεργία μετά από σχεδόν πέντε μήνες, αν και δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία με τους απεργούς ηθοποιούς.

Η Συντεχνία Συγγραφέων της Αμερικής ανακοίνωσε τη συμφωνία σε κοινή δήλωση με τη Συμμαχία Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, την ομάδα που εκπροσωπεί τα στούντιο, τις υπηρεσίες streaming και τις εταιρείες παραγωγής στις διαπραγματεύσεις. «Η WGA κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με την AMPTP», ανέφερε η συντεχνία σε ένα email προς τα μέλη της. «Αυτό κατέστη εφικτό χάρη στη διαρκή αλληλεγγύη των μελών της WGA και την εξαιρετική υποστήριξη των συναδέλφων μας στο συνδικάτο, οι οποίοι μας συνόδευσαν στις γραμμές περιφρούρησης για πάνω από 146 ημέρες».

Στην επιστολή, στην οποία είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν δίνονται διευκρινίσεις για τη συμφωνία, όμως αναφέρεται πως γίνεται η επεξεργασία των λεπτομερειών και πως την τελευταία λέξη θα την έχουν τα μέλη. «Για να είμαστε σαφείς, κανένας δεν πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά όσο το WGA δεν το έχει επιτρέψει ρητά. Εξακολουθούμε να είμαστε σε απεργία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όμως από σήμερα αναστέλλουμε τις απεργιακές πικετοφορίες του WGA», πρόσθεσε το συνδικάτο.

Χιλιάδες σεναριογράφοι του κινηματογράφου και της τηλεόρασης άρχισαν απεργία στις αρχές Μαΐου ζητώντας καλύτερες αμοιβές και προστασία έναντι της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ και μήνες πραγματοποιούν απεργιακές πικετοφορίες μπροστά από επιχειρήσεις όπως οι Netflix και Disney και, μαζί με τους ηθοποιούς που απεργούν επίσης από τα μέσα Ιουλίου, έχουν παραλύσει τη βιομηχανία της διασκέδασης.

Η τριετής συμφωνία για το συμβόλαιο μετά από πέντε ημέρες μαραθώνιων συνομιλιών, στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές της WGA και της AMPTP, πρέπει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη της συντεχνίας πριν λήξει επίσημα η απεργία. Οι όροι της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν αμέσως.

Η συμφωνία έρχεται μόλις πέντε ημέρες πριν η απεργία καταστεί η μεγαλύτερη στην ιστορία της συντεχνίας και η μεγαλύτερη απεργία στο Χόλιγουντ πάνω από 70 χρόνια.

