ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων: Το μειονέκτημα που έχουν για την υγεία

Τι δείχνει πρόσφατη μελέτη και πώς συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Εκατοντάδες δημόσιοι ταχυφορτιστές υπάρχουν στις ΗΠΑ για να εξυπηρετήσουν τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων που αναζητούν μια καθαρότερη εναλλακτική λύση στα αυτοκίνητα με βενζίνη.

Αλλά συνοδεύονται από έναν κίνδυνο: Οι σταθμοί φόρτισης δημιουργούν ατμοσφαιρική ρύπανση. Ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα συμβάλλουν πολύ λιγότερο στην ατμοσφαιρική ρύπανση από τα οχήματα με καύση, οι σταθμοί ταχείας φόρτισης είναι αυτό που μια πρόσφατη μελέτη χαρακτήρισε ως «παραβλεπόμενη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης», αναφέρει το Bloomberg.

Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 703 σταθμούς φόρτισης υψηλής ταχύτητας το δεύτερο τρίμηνο, ανεβάζοντας το σύνολο σε όλη τη χώρα σε 11.400, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας. Οι εταιρείες φόρτισης σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν εκατοντάδες ακόμη πριν από το τέλος του έτους, γεγονός που καθιστά σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την υγεία τώρα, προτού η υποδομή εδραιωθεί.

Το πρόβλημα «μπορεί να λυθεί», δήλωσε ο Γιουάν Γιάο, συν-συγγραφέας της μελέτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Fielding του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων είναι καθαρή», αναφέρει το Bloomberg.

Ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων: Πώς συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση

Οι εκπομπές πιθανότατα συνδέονται με τους ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνται στα ερμάρια των ταχυφορτιστών συνεχούς ρεύματος. Ενώ βοηθούν στη διατήρηση της ψύξης του εξοπλισμού, η πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι πιθανότατα έχουν την ακούσια παρενέργεια να εκτοξεύουν σωματίδια από ελαστικά, φρένα και σκόνη στον αέρα.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μετρήσεις της ποιότητας του αέρα σε 50 σταθμούς ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος στην κομητεία του Λος Άντζελες, η πλειονότητα των οποίων ήταν τοποθεσίες υπερφόρτισης της Tesla.

Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, αναφέρει το Bloomberg.

Η μέση συγκέντρωση λεπτών σωματιδίων στον αέρα στα σημεία φόρτισης ήταν 15,2 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ελαφρώς υψηλότερη από αυτήν που διαπίστωσαν οι ερευνητές στα βενζινάδικα και σημαντικά υψηλότερη από ό,τι σε άλλες αστικές περιοχές, όπως τα πάρκα. Σχεδόν τα μισά από τα σημεία φόρτισης είχαν ημερήσιες εκπομπές λεπτών σωματιδίων που υπερέβαιναν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ποιότητα του αέρα(Η μελέτη επικεντρώθηκε σε εκπομπές εκτός καυσαερίων και ως εκ τούτου δεν μέτρησε πολλά είδη ρύπανσης που σχετίζονται με τα αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης), αναφέρει το Bloomberg.

Ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων: Τι μπορούν να κάνουν οι εταιρείες φόρτισης

Οι εταιρείες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να συμπεριλάβουν φιλτράρισμα στους θαλάμους φόρτισης για τον μετριασμό της ρύπανσης, ανέφεραν οι συγγραφείς της μελέτης. Μπορούν επίσης να αποφύγουν την τοποθέτηση των φορτιστών κοντά σε μέρη όπως σχολεία και κατοικημένες περιοχές.

Ορισμένες εταιρείες λένε ότι έχουν ήδη λάβει μέτρα για τη μείωση των κινδύνων από τα σωματίδια, αναφέρει το Bloomberg.

«Σε όλους τους τρέχοντες ταχυφορτιστές DC, η ChargePoint επιβάλλει ένα ελάχιστο ύψος για την εισαγωγή και την εξαγωγή αέρα για να περιορίσει την είσοδο σκόνης, υπολειμμάτων και νερού», δήλωσε εκπρόσωπος της ChargePoint Holdings Inc., η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης στις ΗΠΑ. Η εταιρεία σχεδιάζει να προσθέσει φίλτρα αέρα στους «φορτιστές DC για να μειώσει περαιτέρω τον κίνδυνο εισόδου σκόνης ή νερού στο σύστημα ή την αποβολή σωματιδίων».

Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα εξακολουθούν να αποτελούν πολύ πιο ισχυρό κίνδυνο για την υγεία, τόσο λόγω των εκπομπών τους όσο και λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των βενζινάδικων, δήλωσε ο Joe Allen, ειδικός στην ποιότητα του αέρα και καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας TH Chan του Χάρβαρντ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. Η έρευνα δείχνει ότι τα πρατήρια καυσίμων αποτελούν σημαντικές πηγές πτητικών οργανικών ενώσεων, μιας κατηγορίας χημικών ουσιών που περιλαμβάνει το καρκινογόνο βενζόλιο, ενώ τα οχήματα εσωτερικής καύσης παράγουν ρύπους που σχηματίζουν νέφος. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου επηρεάζουν επίσης αρνητικά την υγεία λόγω της επίδρασής τους στην κλιματική αλλαγή, αναφέρει το Bloomberg.

«Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να φορτίζω το ηλεκτρικό μου όχημα παρά να γεμίζω το βενζινοκίνητο αυτοκίνητό μου στο βενζινάδικο», είπε ο Άλεν. «Καθώς επεκτείνουμε τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων- ειδικά τους σταθμούς ταχείας φόρτισης- θα πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή στις πιθανές εκπομπές από τον ίδιο τον εξοπλισμό φόρτισης», δήλωσε ο Γιάο.

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε αυτή την ελβετική πόλη οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι «προσωρινά δωρεάν» για να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση

Περιβάλλον / Σε αυτή την ελβετική πόλη οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι «προσωρινά δωρεάν» για να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση

Για πρώτη φορά στην Ελβετία - Σκοπός να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να στραφούν από τα αυτοκίνητά τους σε λεωφορεία, τραμ, τρένα και πλοία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Intel εξασφαλίζει «σωσίβιο» 2 δισ. δολαρίων από τη SoftBank – Σκέψεις για συμμετοχή και από την κυβέρνηση Τραμπ

Τech & Science / Η Intel εξασφαλίζει «σωσίβιο» 2 δισ. δολαρίων από τη SoftBank – Σκέψεις για συμμετοχή και από την κυβέρνηση Τραμπ

Οι μετοχές της Intel κατέγραψαν άνοδο άνω του 5% - Ο Τραμπ έχει ήδη συμφωνήσει με Nvidia και AMD να καταβάλουν το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις κινεζικών AI chips στο αμερικανικό κράτος
LIFO NEWSROOM
Curio: Τα λούτρινα παιχνίδια με τεχνητή νοημοσύνη που μιλούν στα παιδιά

Τech & Science / Curio: Τα λούτρινα παιχνίδια με τεχνητή νοημοσύνη που μιλούν στα παιδιά

Η εταιρεία Curio δημιουργεί αρκουδάκια-chatbots με τεχνητή νοημοσύνη που συνομιλούν με παιδιά από 3 ετών - Πώς αλλάζουν τα παιχνίδια την έννοια του παιδικού παιχνιδιού και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς;
LIFO NEWSROOM
Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν ανεφοδιασμό καυσίμων στο διάστημα για αποστολές σε Σελήνη και Άρη

Τech & Science / Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν ανεφοδιασμό καυσίμων στο διάστημα για αποστολές σε Σελήνη και Άρη

Ο Έλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος εξερευνούν τον ανεφοδιασμό καυσίμων σε τροχιά, ώστε τα διαστημόπλοια να ταξιδεύουν πιο μακριά με λιγότερο βάρος στην εκτόξευση, ανοίγοντας τον δρόμο για φθηνότερες και μακρινότερες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη
LIFO NEWSROOM
Ιός του Δυτικού Νείλου, δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια: Επιδημίες κουνουπιών στην Ευρώπη το 2025

Τech & Science / Επιδημίες κουνουπιών στην Ευρώπη το 2025: Ιός του Δυτικού Νείλου, δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια

Η Ευρώπη βλέπει άνοδο στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, του τσικουνγκούνια και του δάγκειου πυρετού, καθώς η κλιματική αλλαγή διευκολύνει την εξάπλωση των κουνουπιών
LIFO NEWSROOM
Το YouTube θα εντοπίζει την ηλικία μας με Τεχνητή Νοημοσύνη – Αν κάνει λάθος, θα πρέπει να το αποδείξουμε

Τech & Science / Το YouTube θα εντοπίζει την ηλικία μας με Τεχνητή Νοημοσύνη – Αν κάνει λάθος, θα πρέπει να το αποδείξουμε

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη το YouTube θα εντοπίζει ανηλίκους, μόνο που  Αν η πλατφόρμα κατατάξει κάποιον λάθος ως ανήλικο, θα πρέπει να αποδείξει την ηλικία του με ταυτότητα, κάρτα ή selfie
LIFO NEWSROOM
Η Τεχνητή Νοημοσύνη σχεδίασε νέα αντιβιοτικά κατά της γονόρροιας και του υπερμικροβίου MRSA

Τech & Science / Η Τεχνητή Νοημοσύνη σχεδίασε νέα αντιβιοτικά κατά της γονόρροιας και του υπερμικροβίου MRSA

Τα φάρμακα σχεδιάστηκαν εξ ολοκλήρου από την τεχνητή νοημοσύνη και κατέστρεψαν τα παθογόνα τόσο σε εργαστηριακές δοκιμές όσο και σε δοκιμές σε ζώα - Παρ’ όλα αυτά, θα χρειαστούν ακόμη χρόνια βελτιστοποίησης και κλινικών δοκιμών πριν μπορέσουν να χορηγηθούν σε ασθενείς
LIFO NEWSROOM
 
 