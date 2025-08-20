MyCoast: Πάνω από 11.500 καταγγελίες για παραλίες – Σε Χαλκιδική και Ανατολική Αττική οι περισσότερες

Περισσότερες από 11.500 καταγγελίες -ανώνυμες ή επώνυμες- έχουν υποβληθεί στην εφαρμογή MyCoast από τα μέσα Μαρτίου, οπότε τέθηκε σε λειτουργία για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν.

Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων την παράνομη κατάληψη παραλιών με ξαπλώστρες, την έλλειψη ναυαγοσώστη, αλλά και την απουσία υποδομών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία.

Στην κορυφή των παρατυπιών βρίσκονται η Χαλκιδική και η Ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα, στη Χαλκιδική έχουν καταγραφεί 2.443 καταγγελίες στο MyCoast και στην Ανατολική Αττική 1.048. Στην τελευταία, μάλιστα, το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα των παραλιών και περιορίζουν την ελεύθερη πρόσβαση παραμένει έντονο.

Συχνές καταγγελίες αφορούν επίσης αυθαίρετες καλύψεις εκτάσεων, παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης, αλλά και εμπόδια στην πρόσβαση ΑμεΑ.

Αύξηση εμφανίζει και η Κρήτη, όπου κατατέθηκαν 757 καταγγελίες - κυρίως στον Νομό Χανίων - για παρανομίες σε ομπρελοκαθίσματα.

Ο «χάρτης» με τις περισσότερες παραβάσεις συμπληρώνεται από τη Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, τη Μεσσηνία και την Κέρκυρα. Ακολουθούν η Καβάλα, η Εύβοια και η Θάσος, όπου συνολικά έχουν καταγραφεί 3.274 καταγγελίες.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί, ακόμη και με τη χρήση drones. «Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, οι καταγγελίες είναι φέτος οι μισές. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα», δήλωσε στην ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες παραμένουν τσουχτερά και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ