Συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Τι έδωσε ο Ζελένσκι στον Τραμπ - Ο συμβολισμός πίσω από την κίνηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το δώρο και έδωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «τα συμβολικά κλειδιά του Λευκού Οίκου»

LifO Newsroom
Φωτ.: X
Ένα μπαστούνι του γκολφ προσέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Το μπαστούνι ανήκε σε έναν βετεράνο πολέμου, όπως έγινε σήμερα γνωστό από την ουκρανική προεδρία.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ένα μπαστούνι του γκολφ που του είχε δώσει ο λοχίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Φωτ.: New York Post

Ο Ουκρανός αξιωματικός ακρωτηριάστηκε στο πόδι τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής και χρησιμοποίησε το γκολφ ως ένα μέσο αποκατάστασης, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Ο Ζελένσκι προσέφερε αυτό το μπαστούνι στον Τραμπ στο περιθώριο μιας κοινής συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες που ήρθαν στην Ουάσιγκτον για να στηρίξουν την Ουκρανία, προκειμένου να προωθηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, έπειτα από τρία χρόνια ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το δώρο, ευχαριστώντας τον Ουκρανό βετεράνο και έδωσε στον Ζελένσκι «τα συμβολικά κλειδιά του Λευκού Οίκου».

Αυτή η εγκάρδια συνάντηση αντιπαραβάλλεται με εκείνη του Φεβρουαρίου, όταν ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιδίωξαν να ταπεινώσουν δημοσίως τον Ουκρανό ηγέτη.

Σε ένα βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο σύλλογος United by Golf Club, στην οποία είναι μέλος ο Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στον Ουκρανό βετεράνο, ευχαριστώντας τον για το δώρο του, ένα «πάτερ», δηλαδή ένα μπαστούνι που επιτρέπει ελαφριά χτυπήματα, προκειμένου να μπει η μπάλα στην τρύπα.

«Είναι φανταστικό. Κατασκευάστηκε με πολλή αγάπη και εσείς μου το προσφέρατε με πολλή αγάπη», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσα από το Οβάλ Γραφείο, κρατώντας το μπαστούνι. «Θα το χρησιμοποιώ κάθε φορά που θα κάνω ένα ελαφρύ χτύπημα. Θα σας σκέφτομαι», διαβεβαίωσε.

«Η χώρα σας είναι μια μεγάλη χώρα. Θα προσπαθήσουμε να την επαναφέρουμε, να τη βοηθήσουμε. Και ο πρόεδρός σας εργάζεται πολύ, πολύ σκληρά για το κάνει αυτό», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Φωτ.: New York Post

Κάτω από το βίντεο, ο σύλλογος έγραψε πως χάραξε στο μπαστούνι την εξής φράση: «Let's putt peace together!», ένα λογοπαίγνιο στα αγγλικά που συνδυάζει το να βάλει κανείς μια μπάλα μέσα σε μια τρύπα και «να επιτύχουμε μαζί την ειρήνη».

Το γκολφ είναι το αγαπημένο άθλημα του Αμερικανού προέδρου, που περνά σημαντικό χρόνο στα γήπεδά του.

«Η διπλωματία του γκολφ» είναι ήδη σήμα κατατεθέν του, καθώς δεν διστάζει να υποδεχθεί τους ομολόγους του στα πολυτελή θέρετρά του γκολφ, στις ΗΠΑ ή αλλού.

Τον Ιούλιο, στο κλαμπ του στο Τέρνμπερι, στη Σκωτία, ο Αμερικανός ηγέτης σύναψε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μια εμπορική συμφωνία για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, προτού συναντηθεί κατόπιν με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στον ίδιο χώρο.

