Ερυθρά θάλασσα: Νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία- Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε 4 drones

Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά θάλασσα, από drones των ανταρτών Χούτι της Υεμένης, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον.

Δύο πετρελαιοφόρα και ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό που έπλεαν στην Ερυθρά θάλασσα έγιναν στόχος drones χθες. Επίσης, χημικό δεξαμενόπλοιο επλήγη σε θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά της Ινδίας από «drone εφόδου που σηκώθηκε από το Ιράν».

Μετά την επίθεση στο χημικό δεξαμενόπλοιο Chem Pluto ανοιχτά της Ινδίας, προκλήθηκε φωτιά, η οποία κατασβέστηκε, ενώ δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Το πλοίο είναι υπό σημαία Λιβερίας, ανήκει σε ναυτιλιακή της Ιαπωνίας και το διαχειρίζεται ολλανδική εταιρεία.

H Wall Street Journal αναφέρει πως η εν λόγω ολλανδική εταιρεία συνδέεται με τον Ισραηλινό μεγιστάνα των θαλάσσιων μεταφορών, Ιντάν Οφέρ. Η επίθεση σημειώθηκε 200 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ινδικού λιμανιού Βερεβάλ. Το ινδικό πολεμικό ναυτικό έστειλε στην περιοχή αεροσκάφος και πολεμικό πλοίο, για να συνδράμουν το Chem Pluto.

Ακόμη δεν είναι σαφές ποιος ευθύνεται για τη συγκεκριμένη επίθεση, που έρχεται έπειτα από σειρά πληγμάτων με drones και πυραύλους που έχουν εξαπολύσει στην Ερυθρά θάλασσα οι Χούτι. Τον Νοέμβριο ισραηλινό εμπορικό πλοίο υπέστη ζημιές στον Ινδικό Ωκεανό έπειτα από επίθεση με drone, για την οποία η Ουάσινγκτον κατηγόρησε το Ιράν.

Χθες, Σάββατο, πετρελαιοφόρο εξέπεμψε σήμα κινδύνου στην Ερυθρά θάλασσα. Το MN Saibaba, με σημαία Ινδίας το οποίο ανήκει σε εταιρεία της Γκαμπόν, επλήγη από drone που προήλθε από περιοχές της Υεμένης που ελέγχουν οι αντάρτες Χούτι, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Επίσης χθες το τάνκερ MV Blaamanen- με σημαία Νορβηγίας- δέχθηκε επίθεση από drone των Χούτι, το οποίο δεν το έπληξε, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αυτές ήταν η 14η και η 15η επίθεση αντίστοιχα εναντίον εμπορικών πλοίων που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης στην Ερυθρά θάλασσα από τις 17 Οκτωβρίου, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Laboon κατέρριψε χθες τέσσερα drones των Χούτι που κινούνταν προς την κατεύθυνσή του, στο νότιο τμήμα της Ερυθράς θάλασσας.

Επίσης, οι Χούτι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που δεν πέτυχαν τους στόχους τους, πέρα από την επίθεση με τα drones στα δύο πετρελαιοφόρα, ανέφερε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν την πορεία των πλοίων τους, με συνέπεια το ταξίδι να έχει μεγαλύτερο κόστος, εξαιτίας των επιθέσεων των Χούτι σε εμπορικά πλοία.

On December 23 two Houthi anti-ship ballistic missiles were fired into international shipping lanes in the Southern Red Sea from Houthi controlled areas of Yemen. No ships reported being impacted by the ballistic missiles.



Between 3 and 8 p.m. (Sanaa time), the USS LABOON (DDG… pic.twitter.com/jcBisbXBaS