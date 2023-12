Σε ευρύτερη απειλή εξελίσσεται η δράση των ανταρτών Χούτι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, και εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενα χτυπήματα, κυρίως σε πλοία στην Ερυθρά θάλασσα.

Σύμφωνα με σημερινές ανακοινώσεις οι αντάρτες Χούτι διαμηνύουν πως μπορεί να εξαπολύουν επιθέσεις ανά 12ωρο. Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για απειλή για παγκόσμιο πόλεμο, ενώ η Βρετανία ανέφερε ότι επιδεινώνεται η ασφάλεια στην περιοχή. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων ανακοίνωσαν πως θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη διώρυγα του Σουέζ, μετά τις επιθέσεις με drone από τους αντάρτες Χούτι της Υεμένης.

Αναλυτικότερα, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούτι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι μπορεί να προχωρούν σε θαλάσσια επιχείρηση περίπου ανά 12 ώρες. Η οργάνωση έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα κατά ξένων πλοίων ως απάντηση στην επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. «Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες επιχειρήσεις, είναι σε πλήρη εξέλιξη, και ίσως να μην περάσουν 12 ώρες χωρίς επιχείρηση», ανέφερε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Αμπντεσαλάμ στο τηλεοπτικό σταθμό al Jazeera.

Οι Χούτι ανήκουν στον «άξονα της αντίστασης» που αντιτίθεται στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ και ο οποίος έχει εξαπολύσει σειρά επιθέσεων στην περιοχή μετά τις 7 Οκτωβρίου. Έχουν επιδείξει τις ικανότητες των πυραύλων και των drones τους εξαπολύοντας επιθέσεις και εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός κατηγορεί το Ιράν ότι εξοπλίζει, εκπαιδεύει και χρηματοδοτεί τους σιίτες αντάρτες, όμως οι ίδιοι το διαψεύδουν και αναφέρουν ότι αναπτύσσουν δικά τους όπλα.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν καταδίκασε τις «άνευ προηγουμένου» επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, λέγοντας ότι αποτελούν «απειλή» για το παγκόσμιο εμπόριο.

«Ο Όστιν καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούτι κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας και του παγκόσμιου εμπορίου, χαρακτηρίζοντάς τις πρωτόγνωρες και απαράδεκτες, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι επιθέσεις απειλούν το ελεύθερο εμπόριο», δήλωσε ο υπεύθυνος Τύπου του Πενταγώνου, υποστράτηγος Πατ Ράιντερ σε ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι συστήνουν ειδική ομάδα με πλοία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, που είναι βασικοί εμπορικοί δίοδοι, για να προστατευθεί η ναυσιπλοΐα από τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

Η Βρετανία προειδοποίησε ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Ερυθρά Θάλασσα επιδεινώνεται και ότι οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones είναι αυξημένη απειλή, ενώ συμφώνησε αντιτορπιλικό του Βασιλικού Ναυτικού να ενταχθεί στην υπό τις ΗΠΑ επιχείρηση για την προστασία του εμπορίου στην περιοχή

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι το HMS Diamond, που κατέρριψε ύποπτο drone στην Ερυθρά Θάλασσα το Σάββατο, θα ενταχθεί στην υπό τις ΗΠΑ διεθνή ειδική ομάδα, ενώ προειδοποίησε για αυξημένα επίπεδα απειλής.

HMS Diamond has shot down a suspected attack drone targeting merchant shipping in the Red Sea - destroying the target with a Sea Viper missile. pic.twitter.com/x68zX4WtWi