Επίθεση στο Σίδνεϊ: Εξετάζονται δεσμοί των δραστών με το ISIS - Τι βρήκαν οι αστυνομικοί μέσα στο όχημά τους

Στο επίκεντρο έρευνας την οποία διενεργούσε η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Αυστραλίας, είχε βρεθεί ο ένας από τους δυο δράστες της αντισημιτικής επίθεσης σε διεθνώς γνωστή παραλία του Σίδνεϊ χθες, Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε το αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC, φερόταν να έχει σχέση με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ χθες εναντίον πλήθους ανθρώπων οι οποίοι γιόρταζαν το Χάνουκα σε γνωστή παραλία στο Σίδνεϊ, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 περίπου.

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Εξετάζονται δεσμοί των δραστών με το ISIS

Μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας κατονόμασαν τους δράστες ως τους Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών- που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών- και Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, γιο του, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Αυστραλίας διενήργησε έρευνα για τον γιο το 2019, σύμφωνα με το ABC, που επικαλέστηκε πηγή του, την οποία δεν κατονόμασε, στην κοινή αντιτρομοκρατική επιχείρηση από χθες.

Κατά την πηγή του ABC, ο Ναβίντ Ακράμ φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με μέλος του ΙΚ που συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε διότι προετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστραλία.

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Τι βρήκαν οι αστυνομικοί μέσα στο όχημα των δραστών

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο, οι ερευνητές εκτιμούν πως οι δυο δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση. Αξιωματούχοι είπαν στο ABC πως μέσα σε όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της επίθεσης στην παραλία βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ.

Ο επικεφαλής της ASIO (αντικατασκοπείας), Μάικ Μπέρτζες, δήλωσε στον Τύπο χθες ότι ο ένας από τους δράστες ήταν «γνωστός στις υπηρεσίες μας», αλλά δεν θεωρείτο πως ήγειρε «άμεση απειλή».

Η αστυνομία της Νότιας Νέας Ουαλίας περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του ABC.

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Τι λένε οι γείτονες των δραστών

Όπως πολλοί κάτοικοι του Σίδνεϊ, έτσι και ο Γκλεν Νέλσον πέρασε το απόγευμα της Κυριακής παρακολουθώντας στην τηλεόραση τα ρεπορτάζ για την πολύνεκρη επίθεση στο Σίδνεϊ.

Αλλά βγαίνοντας στην μπροστινή βεράντα του είδε ένοπλους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τον δρόμο πριν κάνουν έφοδο στο απέναντι σπίτι, το σπίτι των δύο υπόπτων που φέρονται να σκότωσαν 15 ανθρώπους στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Ο Νέλσον και άλλοι γείτονες είπαν ότι η οικογένεια που ζούσε απέναντί του ήταν κλειστή, αλλά έμοιαζε σαν όλες τις άλλες που κατοικούν στο προάστιο Μπόνιριγκ, μια εργατική συνοικία με εθνοτικά ποικιλόμορφο πληθυσμό που απέχει περίπου 36 χλμ. από το επιχειρηματικό κέντρο του Σίδνεϊ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν τους δύο ύποπτους ως πατέρα και γιο.

Η Sydney Morning Herald μίλησε με μια γυναίκα το βράδυ της Κυριακής, η οποία δήλωσε ότι είναι η σύζυγος και μητέρα των υπόπτων.

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Είπαν ψέματα στην οικογένειά τους για το πού βρίσκονται

Η γυναίκα αυτή δήλωσε ότι οι δύο άνδρες της είχαν πει ότι θα πήγαιναν για ψάρεμα πριν κατευθυνθούν προς την παραλία και ανοίξουν πυρ στην εκδήλωση για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής της Χάνουκα.

«Πάντα βλέπω τον άνδρα, τη γυναίκα και τον γιο», είπε η 66χρονη Λεμανάτουα Φάτου, η οποία κατοικεί απέναντι. «Είναι φυσιολογικοί άνθρωποι».

Μέχρι την χθεσινή αιματηρή επίθεση, το Μπόνιριγκ ήταν μια κατά τα άλλα συνηθισμένη γειτονιά, χαρακτηριστική των δυτικών προαστίων του Σίδνεϊ. Έχει σημαντικές βιετναμέζικες και κινεζικές κοινότητες, μαζί με πολλούς κατοίκους που γεννήθηκαν στο Ιράκ, την Καμπότζη και το Λάος, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται ένα εμπορικό κέντρο με έναν μεγάλο παρακείμενο χώρο στάθμευσης, που πλαισιώνεται από ένα τζαμί, έναν βουδιστικό ναό και αρκετές εκκλησίες. «Είναι μια ήσυχη περιοχή, πολύ ήσυχη», είπε η Φάτου. «Και οι άνθρωποι κοιτάνε τη δουλειά τους, κάνουν τα δικά τους, μέχρι τώρα».