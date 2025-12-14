Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Το προφίλ του «ήρωα» που αφόπλισε τον δράστη

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο, που αποτυπώνεται ο πολίτες να αφοπλίζει έναν εκ των δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με θύματα, μέχρι στιγμής, 12 άτομα και δεκάδες τραυματίες.

Ο άνδρας έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, ενώ τα ΜΜΕ της Αυστραλίας παρουσίασαν το προφίλ του: ένας άνδρας με το όνομα Μουστάφα μίλησε στα τηλεοπτικά δίκτυα, αποκαλύπτοντας πως ο ξάδερφός του, Αχμέντ αλ Αχμάντ, πατέρας δύο παιδιών, ήταν αυτός που σταμάτησε το αιματοκύλισμα στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ

Όπως ανέφερε, ο 43χρονος Μουσουλμάνος, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, δεν είχε την παραμικρή εμπειρία με όπλα, ενώ βρέθηκε τυχαία στο σημείο, αποφασίζοντας χωρίς δεύτερη σκέψη να ρισκάρει τη ζωή του για να εξουδετερώσει τον ένοπλο. Βίντεο μάλιστα που είδε το φως της δημοσιότητας απαθανάτισε τη στιγμή που ο πολίτης πλησιάζει τον ένοπλο από πίσω, ενώ εκείνος πυροβολούσε αδιακρίτως προς πολίτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Σίδνεϊ: Τραυματίστηκε ο άνδρας που αφόπλισε τον δράστη

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον Μουσταφά, ο ξάδερφός του τραυματίστηκε δύο φορές από πυρά, πιθανότατα του δεύτερου δράστη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. «Βρίσκεται στο νοσοκομείο και δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς τι συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά στο 7NEWS.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την τρομοκρατική επίθεση, ενώ δεν έχουν γίνει γννωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Αχμέντ.

Σίδνεϊ: Το χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης

Οι πυροβολισμοί έπεσαν λίγο πριν τις 18:45 τοπική ώρα, την ώρα που στην παραλία βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση «Χάνουκα στη θάλασσα», με τη συμμετοχή περίπου 1.000 ατόμων, ενώ παράλληλα δεκάδες οικογένειες και παρέες απολάμβαναν το απόγευμά τους στην άμμο. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές απόλυτου πανικού, με κόσμο να τρέχει προς κάθε κατεύθυνση, καθώς οι σφαίρες έπεφταν στην παραλία και στους γύρω χώρους με τα μπάρμπεκιου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ένοπλοι, ντυμένοι στα μαύρα, άνοιξαν πυρ από γέφυρα που βρίσκεται πάνω από την παραλία, χρησιμοποιώντας όπλα μεγάλου διαμετρήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τους δράστες να πυροβολούν αδιακρίτως προς το πλήθος.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επίθεσης έπαιξε ένας πολίτης, ο οποίος χαρακτηρίζεται πλέον «ήρωας». Ο άνδρας κατάφερε να πλησιάσει έναν από τους δράστες, να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει. Λίγο αργότερα, η αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα τον έναν ένοπλο, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι, ενώ 29 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν όχημα στη λεωφόρο Campbell Parade που περιείχε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το σημείο αποκλείστηκε και οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν αρκετές ώρες αργότερα.

Daily Mail photographer: I came face-to-face with the evil gunman as he opened fire and slaughtered Bondi beachgoers in an act of unimaginable terror https://t.co/5rw0ErcYE7 — Daily Mail (@DailyMail) December 14, 2025

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας χαρακτήρισε επισήμως την επίθεση τρομοκρατική. Ο αστυνομικός διευθυντής της πολιτείας, Μαλ Λάνιον, επιβεβαίωσε ότι το χτύπημα ήταν στοχευμένο και είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα, την πρώτη ημέρα του Χανουκά.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια βραδιά χαράς και ειρήνης καταστράφηκε από μια αποτρόπαια πράξη κακού», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Κρις Μινς. Έχουν δοθεί ειδικές εξουσίες στις δυνάμεις ασφαλείας για την αποτροπή τυχόν νέων επιθέσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου ατόμου.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον ένας από τους δράστες ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να θεωρείται «άμεση απειλή». Ο επικεφαλής της ASIO, Μάικ Μπέρτζες, ανέφερε ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και θα εξεταστεί πώς εξελίχθηκε η απειλή χωρίς να εντοπιστεί εγκαίρως.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συμμετοχή της ομοσπονδιακής και της πολιτειακής αστυνομίας. Οι Αρχές εξετάζουν τις κινήσεις των δραστών πριν από την επίθεση, το ιστορικό τους, καθώς και τη φύση των εκρηκτικών μηχανισμών που βρέθηκαν στο όχημα.

Μάρτυρες μιλούν για σκηνές που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη. Ένας εβραίος ιερέας και διασώστης που βρισκόταν στην εκδήλωση δήλωσε ότι οι δράστες πυροβολούσαν «σαν να ήμασταν εχθροί». Άλλοι παρόντες περιέγραψαν ηλικιωμένους και παιδιά να πέφτουν στο έδαφος μέσα στον πανικό, ακούγοντας αρχικά τους πυροβολισμούς σαν «κροτίδες».

Η επίθεση στο Bondi δεν αποτελεί τη φονικότερη στην ιστορία της Αυστραλίας -το μακελειό του Port Arthur το 1996 παραμένει το πιο αιματηρό- ωστόσο με 12 νεκρούς συγκαταλέγεται ήδη στις χειρότερες ένοπλες επιθέσεις που έχει γνωρίσει η χώρα.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει και σε εφόδους σε κατοικίες στα δυτικά του Σίδνεϊ, καθώς εξετάζονται διασυνδέσεις των δραστών και ενδεχόμενη υποστήριξη. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να καταθέσουν υλικό από κινητά ή κάμερες αυτοκινήτων που μπορεί να βοηθήσει την έρευνα.

Η Αυστραλία ξυπνά συγκλονισμένη, με την επίθεση στο Bondi να επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της τρομοκρατίας και της ασφάλειας σε δημόσιους χώρους.

Με πληροφορίες από 7news Australia, ΕΡΤ