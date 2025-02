Επίθεση στο Μόναχο: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος

Το Spiegel δημοσιοποίησε τα στοιχεία του δράστη που οδηγούσε το αυτοκίνητο, με το οποίο έπεσε επάνω σε πεζούς στο Μόναχο, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Πρόκειται για τον Φαρχάντ Ν., γεννημένο το 2001 στην Καμπούλ, κατά τις πληροφορίες του περιοδικού.

Ο 24χρονος φέρεται να βρίσκεται στην Γερμανία από τα τέλη του 2016, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων έχει στο μεταξύ απορρίψει την αίτησή του για άσυλο. Ο Φαρχάντ Ν. είχε λάβει «άδεια ανοχής», με την οποία αναστέλλεται η απέλαση και για τελευταία φορά καταγράφηκε στο Μόναχο. Το περιοδικό αναφέρει ακόμη ότι ο συλληφθείς είχε αναρτήσει ισλαμιστικά σχόλια στο διαδίκτυο λίγο πριν από την σημερινή επίθεση.

Συγχρόνως, το Spiegel μετέφερε, πως η Εισαγγελία του Μονάχου χειρίζεται την υπόθεση ως «επίθεση με εξτρεμιστικό υπόβαθρο» και η έρευνα διεξάγεται από το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης του Εξτρεμισμού, το οποίο υπάγεται στον Γενικό Εισαγγελέα.

