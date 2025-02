Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μόναχο – Αναφορές για 15 τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα πεζών στo Mόναχο, τραυματίζοντας δεκαπέντε άτομα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Dachauer Strasse, σύμφωνα με πηγή από τη γερμανική αστυνομία, ενώ η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο οδηγός του οχήματος δεν αποτελεί περαιτέρω κίνδυνο. Φαίνεται πως το πλήθος είχε συγκεντρωθεί λόγω διαδήλωσης του εργατικού συνδικάτου Verdi στην οδό Dachauer Straße, τον μεγαλύτερο δρόμο του Μονάχου.

Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR), υπάρχουν τραυματίες, ενώ οι συνθήκες του συμβάντος είναι για την ώρα ασαφείς. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ωστόσο στην BR ότι το αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα στο πλήθος και ότι επρόκειτο για δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων δέχθηκε πυροβολισμούς από την αστυνομία.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O