Επίθεση με αυτοκίνητο στο Μόναχο: Δεν ήταν ατύχημα, εκτιμά η αστυνομία

Οι αρχές θεωρούν ότι η επίθεση με αυτοκίνητο κατά του πλήθους στο Μόναχο, νωρίτερα σήμερα Πέμπτη, δεν ήταν ατύχημα.

Η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR), επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, μεταδίδει ότι οι αρχές δεν θεωρούν το περιστατικό ατύχημα. Ο οδηγός ήταν 24 ετών, με καταγωγή από το Αφγανιστάν και γνωστός στην αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το BBC.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O