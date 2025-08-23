ΔΙΕΘΝΗ
Ντόναλντ Τραμπ: «Θα δω ποιος φταίει» - Δίνει διορία δύο εβδομάδων στον Βλαντίμιρ Πούτιν

«Θα ξέρω προς ποια κατεύθυνση θα κινηθώ» ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας πως σε δύο εβδομάδες θα έχει και εκείνος λάβει τις αποφάσεις του

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / EPA
Νέα διορία δύο εβδομάδων επιπλέον, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να συναντηθεί με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του την Παρασκευή, ανέφερε πως δίνει ακόμη «δύο εβδομάδες» διορία στον Ρώσο πρόεδρο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, ελπίζοντας να τερματιστεί ο πόλεμος.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφο του CNN σχετικά με το ενδεχόμενο να μην πράξει τίποτα, αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, ανέφερε «Θα δούμε, θα δω ποιος φταίει».

«Θα δούμε αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα είναι ενδιαφέρον. Και αν δεν γίνει, γιατί δεν έγινε; Γιατί τους είπα να γίνει» ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως σε δύο εβδομάδες θα έχει λάβει τις αποφάσεις του.

«Θα ξέρω προς ποια κατεύθυνση θα κινηθώ», ξεκαθάρισε.

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο περί συνάντησης των δύο ηγετών για ειρηνευτικές συνομιλίες δείχνει να έχει παγώσει, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέδια.

