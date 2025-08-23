Τροχαίο δυστύχημα στην Αταλάντη: «Έτρεχε και παραβίασε το STOP» υποστηρίζει ο σύζυγος της 32χρονης

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια, κατηγορείται ο οδηγός του ΙΧ που εμβόλισε τη μηχανή που οδηγούσε η 32χρονη, στο τροχαίο δυστύχημα στην Αταλάντη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν η 32χρονη οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης - Αταλάντη και ο 30χρονος με το ΙΧ του ερχόμενος από Λιβάνατες, παραβίασε το STOP θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

Το ΙΧ του εμβόλισε τη μηχανή και η άτυχη οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεσα ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της, όμως η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Ο σύζυγός της μιλώντας στο MEGA το βράδυ του Σαββάτου, ανέφερε πως προσπαθεί να συνέλθει, προκειμένου να πει στον γιο τους τι συνέβη με τη μητέρα του.

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω», ανέφερε αρχικά.

«Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνάγαμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός», πρόσθεσε.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο οδηγός του ΙΧ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και έχει ήδη υποβληθεί σε αιματολογικές εξετάσεις.