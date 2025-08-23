ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αγοράζει το 10% της Intel με 8,9 δισ. – Η μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση μετά το 2008

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της αμερικανικής βιομηχανίας ημιαγωγών και θεωρείται η μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση μετά τη διάσωση της αυτοκινητοβιομηχανίας το 2008

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση του 10% της Intel, έναντι 8,9 δισ. δολαρίων, σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές παρεμβάσεις σε αμερικανική εταιρεία από τη διάσωση της αυτοκινητοβιομηχανίας το 2008.

Η συμφωνία προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις με τον CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής μικροτσίπ. Παράλληλα, έρχεται να συμπληρώσει τα 2,2 δισ. δολάρια που είχαν ήδη δοθεί μέσω του CHIPS and Science Act του 2022.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η επένδυση αυτή θα ενισχύσει την τεχνολογική και βιομηχανική ηγεσία των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η Intel αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις από ανταγωνιστές όπως η Nvidia. Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο άνω του 6% μετά την ανακοίνωση.

Ωστόσο, η συμφωνία εγείρει ερωτήματα για τη νομιμότητά της, καθώς ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο νόμος CHIPS δεν προβλέπει μετατροπή κρατικών επιχορηγήσεων σε μετοχικό κεφάλαιο. Παράλληλα, αναλυτές τονίζουν ότι το αν η Intel θα μπορέσει να ανακάμψει εξαρτάται όχι μόνο από την κρατική στήριξη αλλά και από την ικανότητά της να ανταγωνιστεί τεχνολογικά.

