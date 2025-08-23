Πνιγμός 4χρονης σε πισίνα στους Παξούς: «Είμαι σε σοκ, έτοιμη να πεθάνω» λέει η γιαγιά της

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στους Παξούς όταν ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών πνίγηκε σε πισίνα βίλας κοντά στο σπίτι του.

Η 4χρονη έφυγε από το σπίτι της, περπάτησε μια απόσταση περίπου 300 μέτρων, μπήκε στη βίλα και- άγνωστο πώς- έπεσε στην πισίνα. Το κοριτσάκι βρήκε νεκρό ένας μάγειρας μετά από μία ώρα ερευνών.

Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών και των γιατρών, η 4χρονη Αμέλια δεν τα κατάφερε.

Η γιαγιά της, μιλώντας στο Star για το μοναδικό της εγγόνι, δηλώνει: «Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η Αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω».

Πνιγμός 4χρονης σε πισίνα στους Παξούς: Τι λέει ο εργοδότης της μητέρας του παιδιού

Η μητέρα της 4χρονης, όταν κατάλαβε ότι λείπει το παιδί της, τηλεφώνησε στον εργοδότη της και του είπε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στη δουλειά γιατί χάθηκε η κόρη της και την ψάχνουν.

«Μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει γιατί ψάχνει το παιδί και μετά από δύο ώρες έμαθα ότι το βρήκανε πνιγμένο. Το βρήκε κάποιος μάγειρας που δουλεύει στην πισίνα, στη βίλα και το βρήκε πνιγμένο», δηλώνει ο εργοδότης της μητέρας.

Ένας αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα και γιατρός από το Κέντρο Υγείας έκαναν ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι, δυστυχώς όμως, δεν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις της.

Οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κέρκυρας. Ο εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Στη συνέχεια, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού.

