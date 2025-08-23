Γκισλέιν Μάξγουελ: «Ο Τραμπ δεν ήταν ποτέ ανάρμοστος – Δεν υπάρχει μυστική λίστα πελατών του Έπσταϊν»

Η Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε ότι ποτέ δεν είδε τον Ντόναλντ Τραμπ να συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή παράνομα κατά τη διάρκεια της πολυετούς γνωριμίας της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν. Τα αποσπάσματα προέρχονται από εκτενή συνέντευξή της με τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η Μάξγουελ τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία «μυστική λίστα πελατών» του Έπσταϊν ούτε οργανωμένη προσπάθεια εκβιασμού ισχυρών προσώπων. Για τον Τραμπ είπε: «Στις φορές που τον συνάντησα ήταν πάντα κύριος σε όλα. Ποτέ δεν είδα κάτι ανάρμοστο».

Η ίδια, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από τον Έπσταϊν, επιμένει ότι δεν γνώριζε πως κορίτσια ήταν ανήλικα, ενώ αρνείται ότι υπήρξε δίκτυο εκμετάλλευσης για ισχυρούς φίλους του.

Στη συνέντευξη δήλωσε επίσης πως δεν πιστεύει ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε, αλλά ότι πιθανότατα δολοφονήθηκε «εκ των έσω» μέσα στη φυλακή το 2019.

Για τον Μπιλ Κλίντον είπε ότι υπήρξε δικός της φίλος και όχι του Έπσταϊν, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν τον είδε ποτέ στο ιδιωτικό νησί του χρηματιστή.

Η Μάξγουελ συνεχίζει να ασκεί έφεση, διεκδικώντας την ακύρωση της καταδίκης της ή ακόμη και προεδρική χάρη.

