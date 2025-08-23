ΔΙΕΘΝΗ
Emily in Paris: Νεκρός βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τα οποία στη συνέχεια διακόπηκαν, στη Βενετία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. από τα γυρίσματα της 5ης σεζόν της σειράς «Emily in Paris»
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν του «Emily in Paris» στη Βενετία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το συμβάν, ένας 47χρονος βοηθός σκηνοθέτη, κατέρρευσε την ώρα των γυρισμάτων για την επερχόμενη σεζόν της σειράς «Emily in Paris».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ιατρικό προσωπικό έσπευσε στο ξενοδοχείο Danieli το απόγευμα της Πέμπτης, όπου εκεί βρισκόταν ο 47χρονος για τα γυρίσματα.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως η αιτία του θανάτου του, είναι η καρδιακή προσβολή.

Μετά τον θάνατό του, τα γυρίσματα της σειράς, που ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου στη Βενετία και επρόκειτο να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, έχουν προσωρινά διακοπεί.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το Netflix, η 5η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου του 2025.

Με πληροφορίες από Daily Mail

LIFO NEWSROOM
 
 