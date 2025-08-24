ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ σκέφτεται να στείλει στρατό στο Σικάγο – Πιθανή η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

Το Πεντάγωνο εξετάζει στρατιωτική ανάπτυξη στο Σικάγο κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Το Πεντάγωνο φέρεται να σχεδιάζει εδώ και εβδομάδες στρατιωτική ανάπτυξη στο Σικάγο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να εντείνει την καταστολή της εγκληματικότητας, της αστεγίας και της παράτυπης μετανάστευσης — ένα μοντέλο που θα μπορούσε αργότερα να εφαρμοστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Τα σχέδια, τα οποία δεν είχαν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα, περιλαμβάνουν διάφορα σενάρια, μεταξύ αυτών και την κινητοποίηση χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς ήδη από τον Σεπτέμβριο, σε μια πόλη που είναι η τρίτη μεγαλύτερη των ΗΠΑ.

Η αποστολή, αν εγκριθεί, θα θυμίζει την αμφιλεγόμενη επιχείρηση που ο Τραμπ διέταξε στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, όταν έστειλε 4.000 μέλη της Καλιφορνέζικης Εθνοφρουράς και 700 πεζοναύτες, παρά τις έντονες αντιδράσεις τοπικών αρχών. Αν και έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο εμπλοκής χιλιάδων ενεργών στρατιωτών στο Σικάγο, θεωρείται λιγότερο πιθανό προς το παρόν.

Η κίνηση αυτή θα διεύρυνε περαιτέρω τη χρήση στρατιωτικής ισχύος στο εσωτερικό από τον Τραμπ, παρά την αντίθεση πολιτειακών και τοπικών ηγετών. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τις αποστολές αυτές, υποστηρίζοντας ότι είναι αναγκαίες για την «επαναφορά της τάξης».

Ο Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή, χαρακτήρισε το Σικάγο «ακατάστατο» και τον δήμαρχό του «ανίκανο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πόλη θα είναι ο επόμενος στόχος μετά την Ουάσινγκτον, όπου ήδη έχουν αναπτυχθεί πάνω από 2.200 μέλη της Εθνοφρουράς.

Η σχεδιαζόμενη επιχείρηση συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και με διευρυμένες δράσεις της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων), με στόχο τη σύλληψη και απέλαση παράτυπων μεταναστών. Στόχος, όπως αναφέρουν πηγές, είναι η επίτευξη της οδηγίας του Λευκού Οίκου για 3.000 συλλήψεις ημερησίως.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, και ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις του Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να «σπείρει φόβο και χάος» για να δικαιολογήσει την κατάχρηση εξουσίας.

Ο Πρίτζκερ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα για ομοσπονδιακή παρέμβαση και καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί στρατιωτική ανάπτυξη. Ο Τζόνσον, από την πλευρά του, δήλωσε ότι οποιαδήποτε «παράνομη αποστολή στρατευμάτων» θα έχει σοβαρές συνέπειες για την πόλη.

Το Σικάγο, με πληθυσμό περίπου 2,7 εκατομμυρίων κατοίκων, κατέχει την πρώτη θέση σε αριθμό ανθρωποκτονιών στις ΗΠΑ τα τελευταία 13 χρόνια, με 573 δολοφονίες το 2024. Παρότι τα ποσοστά εγκληματικότητας έχουν μειωθεί σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας, η πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο του Τραμπ, ο οποίος από το 2016 την περιγράφει ως «παράδειγμα αποτυχίας» των Δημοκρατικών δημάρχων.

Με πληροφορίες από Washington Post

