Βασίλισσα Καμίλα: Το πρόβλημα που αντιμετώπισαν με τον βασιλιά Κάρολο αυτό το καλοκαίρι

Το ενοχλητικό πρόβλημα που τους ταλαιπώρησε στο εξοχικό τους στο Σάντρινγκχαμ φέτος

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου βασιλιάς Κάρολος και βασίλισσα Καμίλα / EPA
0

Η βασίλισσα Καμίλα αποκάλυψε ένα αρκετά ενοχλητικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν με τον βασιλιά Κάρολο, αυτό το καλοκαίρι.

Η βασίλισσα Καμίλα, έδωσε πρόσφατα το παρών στο Φεστιβάλ Έμπορ, μια ιππική εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε ως Προστάτιδα του Ιπποδρόμου του Γιορκ για να εγκαινιάσει το νέο συγκρότημα του χώρου.

Εκεί σύμφωνα με πληροφορίες του «PEOPLE», κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της, αποκάλυψε πως φέτος το καλοκαίρι, ταλαιπωρήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σάντρινγκχαμ.

Το Σάντρινγκχαμ είναι το εξοχικό της βασιλικής οικογένειας στο Νόρφολκ, όπου παραδοσιακά περνούν τα Χριστούγεννα, ενώ αποτελεί ένα από τα πολλά ακίνητα που ανήκουν στον Βασιλιά Κάρολο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια προσβολή από σφήκες στο Σάντρινγκχαμ έχει εξελιχθεί σε «τρομερή» ενόχληση για το βασιλικό ζεύγος. Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες και της «Sun», έχουν τοποθετηθεί πινακίδες γύρω από την έκταση που γράφουν «παρακαλούμε προσέχετε – η δραστηριότητα σφηκών στην περιοχή αυτή είναι αυξημένη».

«Ο βασιλιάς Κάρολος είναι γνωστός για την αγάπη του προς το περιβάλλον, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι πάρα πολλές σφήκες μπορεί να είναι πρόβλημα για τους επισκέπτες», ανέφερε μια πηγή στο μέσο. «Οι σφήκες είναι κρίσιμο κομμάτι του οικοσυστήματος και κανείς δε θέλει να τις βλάψει. Φέτος υπήρξαν πολύ περισσότερες από το συνηθισμένο, γι’ αυτό και το πρόβλημα είναι έντονο», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η βασίλισσα Καμίλα, ασχολείται με τη μελισσοκομία ως χόμπι και το μέλι από τις κυψέλες διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Μάλιστα, είναι μία από τους αρκετούς μελισσοκόμους της βασιλικής οικογένειας, καθώς και η Κέιτ Μίντλετον και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν ασχοληθεί με το ίδιο χόμπι.

