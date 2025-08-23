Μέγκαν Μάρκλ: Αποθεώνει σε νέο βίντεο τον πρίγκιπα Χάρι ενώ κάνει σερφ

Ξέγνοιαστα περνούν το καλοκαίρι τους όπως όλα δείχνουν, η Μέγκαν Μάρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι.

Μετά το κλείσιμο των συμφωνιών τους για τα νέα projects που ετοιμάζουν με το Netflix, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, φαίνεται να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους ανεβάζοντας στα social media διάφορες στιγμές από αυτό.

Στη νέα ανάρτηση της στο Instagram, η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε ένα βίντεο όπου απαθανατίζεται ο πρίγκιπας Χάρι να επιδεικνύει τις ικανότητές του στο σερφ.

Συγκεκριμένα στο βίντεο ο πρίγκιπας Χάρι καταγράφεται να κάνει σερφ, με την ίδια να αποθεώνει τον σύζυγό της, επιλέγοντας να συνοδεύσει την ανάρτηση με το κομμάτι «Whatta Man».

«Διακόπτουμε το πρόγραμμά σας για να σας μεταδώσουμε αυτό το σημαντικό μήνυμα», χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μέγκαν Μαρκλ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πρίγκιπας Ουίλιαμ: H Μέγκαν Μαρκλ είναι ο κύριος λόγος που οι σχέσεις με τον αδελφό του είναι ανύπαρκτες