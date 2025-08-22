Καταρράκτες Νιαγάρα: Ανατροπή τουριστικού λεωφορείου - Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα έγινε γνωστό πως σημειώθηκε μετά από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου, στους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα τουριστικό λεωφορείο που ταξίδευε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα προς την Νέα Υόρκη, συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες γίνεται λόγος για νεκρούς, τραυματίες αλλά και παγιδευμένους.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι. Πρόσθεσε δε, πως κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το λεωφορείο όταν ανατράπηκε.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες και συγκεκριμένα τουλάχιστον 52 άτομα από τις Φιλιππίνες, την Κίνα και την Ινδία, ενώ αρκετοί από αυτούς ήταν παιδιά.

Niagara Falls tour bus crash leaves multiple dead https://t.co/5d5MmSodtg pic.twitter.com/Yrcz9NrQSz — 𝒢ℴ𝓉𝓎é. (@MEGTZ1) August 22, 2025

Στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά, ενώ έχει ξεκινήσει και η αεροδιακομιδή τραυματιών.

🔴 BREAKING UPDATE: Multiple people, including at least one child, have reportedly died in a crash on I-90 near Pembroke involving a tour bus going from Niagara Falls to New York City. Over 50 people who were on the bus are injured. (WIVP) pic.twitter.com/KmnUNbQsMu — 🌍 Breaking News of the Day (@BNOfTheDay) August 22, 2025

Με πληροφορίες από BBC / CBS