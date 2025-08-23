ΔΙΕΘΝΗ
Βανκούβερ: Γιγάντιο χταπόδι «έκλεψε» κάμερα δυτών για να βγάλει selfie

Viral το βίντεο από τη στιγμή που το παιχνιδιάρικο χταπόδι τους πήρε την κάμερα

Η στιγμή που το χταπόδι παίρνει την κάμερα των δυτών
Πρωτοφανές περιστατικό με ένα γιγάντιο χταπόδι, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μίας κατάδυσης στα ανοιχτά του Βανκούβερ.

Δύο δύτες με καταγωγή από το Κάρλαϊλ, οι Τζον Ρόνεϊ και Κρις Μάλεν, πραγματοποιούσαν κατάδυση με την κάμερά τους ανοιχτά του Βανκούβερ, σε μια περιοχή γνωστή για τα γιγάντια Ειρηνικά χταπόδια.

Κατά τη διάρκεια ωστόσο της κατάδυσης, συνάντησαν ένα αρκετά παιχνιδιάρικο γιγάντιο χταπόδι, το οποίο τους πλησίασε και στη συνέχεια πήρε την κάμερά τους.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο που κατέγραψαν από το απίστευτο περιστατικό, οι δύτες του άφησαν την κάμερα, με το χταπόδι να πραγματοποιεί μια «προσωπική φωτογράφιση».

Μιλώντας για το πρωτοφανές συμβάν, ο Κρις Μάλεν εξήγησε ότι τα συγκεκριμένα πλάσματα, έχουν διαφορετικές προσωπικότητες καθώς μερικά είναι ντροπαλά, ενώ άλλα είναι έτοιμα για παιχνίδι.

Με πληροφορίες από ΒΒC

