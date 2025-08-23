Μάικ Πομπέο στους FT: Ο Τραμπ δεν πρέπει να ανταμείψει τον Πούτιν για την επιθετικότητα του στην Ουκρανία

«Οι εξαιρετικές συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες δείχνουν τη βαθιά δέσμευσή του για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης μετά από τρία και μισά χρόνια αιματοχυσίας, κάτι που ο προκάτοχός του δεν επιδίωξε ποτέ. Ο πρόεδρος αξιοποιεί την αμερικανική ισχύ για να δημιουργήσει τον συνασπισμό που είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί το μέλλον της Ουκρανίας — ακριβώς το είδος πίεσης που φοβάται ο Πούτιν».

Αυτά γράφει σε άρθρο του στους Financial Times, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Το άρθρο συνεχίζει ως εξής:

«Ως κάποιος που κάθισε απέναντι από τον Πούτιν ως υπουργός Εξωτερικών, γνωρίζω ότι ανταποκρίνεται μόνο στη δύναμη. Ο Τραμπ κατανοεί αυτή την πραγματικότητα. Η επιτυχία του να εξασφαλίσει τη δέσμευση των συμμάχων του ΝΑΤΟ για δαπάνες άμυνας 5% αποδεικνύει ότι η προσέγγισή του αποδίδει αποτελέσματα εκεί όπου οι διπλωματικές ευγένειες αποτυγχάνουν.

Αυτός ο ρεαλισμός θα είναι καθοριστικός για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία θα εγγυάται την κυριαρχία του Κιέβου και θα αποθαρρύνει τη Μόσχα από μελλοντικές επιθετικές ενέργειες.

Ο Πούτιν έχει υποδείξει ότι θέλει ο Ζελένσκι να παραδώσει τις ανατολικές επαρχίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως προϋπόθεση για τη λήξη του πολέμου. Αυτό θα ήταν μια στρατηγική καταστροφή για την Ουκρανία και πολιτικά απαράδεκτο για την κυβέρνησή της.

Η παράδοση του ελέγχου της βιομηχανικής καρδιάς της Ουκρανίας και της κύριας αμυντικής ζώνης στη Ρωσία — την οποία χιλιάδες Ουκρανοί έχουν πολεμήσει και πεθάνει για να υπερασπιστούν — θα παρεμπόδιζε την ανοικοδόμηση της χώρας και θα έδινε τη δυνατότητα στη Ρωσία να ολοκληρώσει την κατάκτηση της.

Πιο ουσιαστικά, η επιβράβευση της επιθετικότητας του Πούτιν με εδαφικά κέρδη θα έστελνε σε κάθε δικτάτορα παγκοσμίως το μήνυμα ότι η βία αποδίδει. Οι γείτονες της Ρωσίας στις Βαλτικές χώρες και σε άλλα πρώην σοβιετικά κράτη, όπως η Μολδαβία, θα είχαν σοβαρό λόγο να φοβούνται ότι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι στη λίστα του Πούτιν.

Ας είμαι σαφής: η εξασφάλιση της ειρήνης πιθανότατα θα απαιτήσει δύσκολες υποχωρήσεις. Με τον πόλεμο σε αδιέξοδο και τον ουκρανικό λαό εξαντλημένο από χρόνια αιματοχυσίας και καταστροφής, ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει την επιλογή ανάμεσα στη συνεχιζόμενη οδύνη και σε ατελείς λύσεις.

Αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή: η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να υποχρεωθεί να αναγνωρίσει τις ρωσικές αξιώσεις σε εδάφη που η Μόσχα έχει καταλάβει και κατέχει παράνομα. Μια τέτοια αναγνώριση θα νομιμοποιούσε τη θέση της Ρωσίας και θα της προσέφερε μια τεράστια στρατιωτική και προπαγανδιστική νίκη. Και αν η Αμερική φαίνεται να εγκρίνει την αρπαγή εδαφών από τη Ρωσία — πόσο μάλλον να αναγνωρίσει οποιεσδήποτε εδαφικές αξιώσεις — μπορούμε εξίσου καλά να στείλουμε στον Σι Τζινπίνγκ μια χαραγμένη πρόσκληση για να καταλάβει η Κίνα την Ταϊβάν.

Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία δεν περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία δεν αξίζει ούτε το χαρτί που έχει εκτυπωθεί πάνω της. Η Ουκρανία έχει ξαναδεί αυτήν την ιστορία: το 1994, η Δύση υποσχέθηκε να προστατεύσει την κυριαρχία της Ουκρανίας με αντάλλαγμα την παράδοση των σοβιετικών πυρηνικών όπλων που τότε βρίσκονταν σε ουκρανικό έδαφος.

Όμως τα όμορφα λόγια δεν ισοδυναμούν με πράξη, όπως απέδειξε ο Πούτιν όταν εισέβαλε στην Ουκρανία το 2014 και ξανά το 2022. Πράγματι, ο Πούτιν δεν έχει δώσει κανένα δείγμα ότι είναι πρόθυμος να παραχωρήσει κάτι ουσιαστικό στο όνομα της ειρήνης και έχει δείξει την περιφρόνησή του για αυτή τη διπλωματική διαδικασία συνεχίζοντας επιθέσεις κατά ουκρανών πολιτών τις τελευταίες ημέρες.

Επιπλέον, η παράλογη πρόταση του Σεργκέι Λαβρόφ ότι η Ρωσία θα χρειαστεί ουσιαστικό βέτο σε οποιαδήποτε μέτρα ασφάλειας για την προστασία της Ουκρανίας δείχνει ότι το Κρεμλίνο πιστεύει ότι μπορεί να εκφοβίσει ή να ταπεινώσει τη Δύση για να επιτύχει μια κακή συμφωνία.

Οι τρέχουσες συζητήσεις για εγγυήσεις ασφάλειας είναι υποσχόμενες, αλλά χωρίς λεπτομερείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις — ευρωπαϊκές δυνάμεις αναπτυγμένες κατά μήκος των συνόρων της Ουκρανίας και αδιάβλητη δέσμευση των ΗΠΑ που τις υποστηρίζει — η Ουκρανία δεν θα μπορεί να αποδεχθεί καμία ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Πούτιν πρέπει να πειστεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική επιθετικότητα θα προκαλέσει συντριπτική αντίδραση. Σε τελική ανάλυση, ο Τραμπ πρέπει να παραμείνει αποφασιστικός στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής «συμμαχίας των πρόθυμων» και έτοιμος να πράξει ό,τι χρειαστεί σε απάντηση σε οποιεσδήποτε μελλοντικές παραβιάσεις της ουκρανικής κυριαρχίας από τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι έχει το δύσκολο έργο να βρει μια συμβιβαστική λύση που να είναι αποδεκτή από τον λαό του, εφικτή στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο και που να μην αφήνει το τέλειο να γίνει εχθρός του καλού.

Κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι η Ουκρανία θα έπρεπε απλώς να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν για χάρη της ειρήνης. Αλλά ως κάποιος που έχει διαπραγματευτεί πρόσωπο με πρόσωπο με δικτάτορες από την Πιονγιάνγκ έως τη Μόσχα, γνωρίζω ότι η υποχώρηση μόνο αυξάνει την όρεξή τους· για να παραφράσω τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, είναι σαν να ταΐζεις έναν κροκόδειλο ελπίζοντας ότι θα φας τελευταίος.

Αν η Αμερική προεδρεύσει διαπραγματεύσεων που καταλήγουν σε νίκη για τον Πούτιν, δεν θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο — θα εγγυηθούμε τον επόμενο».

Με πληροφορίες από Financial Times