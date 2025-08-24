Καιρός σήμερα: Έως τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία με τοπικές βροχές στα ορεινά

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή (24.08.2025), με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση.

Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.