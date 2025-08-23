ΔΙΕΘΝΗ
Εμινέ Ερντογάν: Ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά στη Γάζα

Η Εμινέ Ερντογάν ζητά από την πρώτη κυρία των ΗΠΑ να παρέμβει υπέρ των παιδιών της Γάζας

Φωτ. αρχείου: Getty Images
Στη σύζυγο του Αμερικανού προέδρου και πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έγραψε η πρώτη κυρία της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν, ζητώντας από εκείνη να παρέμβει υπέρ των παιδιών στη Γάζα.

Η Εμινέ Ερντογάν παροτρύνει τη Μελάνια Τραμπ να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και να του θέσει το θέμα του Γολγοθά που βιώνουν τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Η Εμινέ Ερντογάν γράφει ότι εμπνεύστηκε από την επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σχετικά με τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

«Έχω εμπιστοσύνη ότι η ευαισθησία που επιδείξατε για τα 648 παιδιά της Ουκρανίας (…) θα επεκταθεί και στη Γάζα» αναφέρει σε αυτήν την επιστολή που φέρει χθεσινή ημερομηνία (22 Αυγούστου) και δόθηκε στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

«Αυτές τις ημέρες, όπου ο κόσμος βιώνει μια συλλογική αφύπνιση και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει γίνει παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι η έκκλησή σας εκ μέρους της Γάζας θα εκπληρώσει μια ιστορική ευθύνη απέναντι στον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Ένας διεθνής οργανισμός που παρακολουθεί την επισιτιστική κατάσταση παγκοσμίως έκρινε την Παρασκευή ότι στη Γάζα και τις γύρω περιοχές επικρατεί λιμός ο οποίος πιθανότατα θα επεκταθεί, κλιμακώνοντας την πίεση προς το Ισραήλ ώστε να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την έκθεση αυτού του οργανισμού χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρο ψέμα».

