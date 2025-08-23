ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η ICE του Τραμπ: Τι μαθαίνει κάποιος μετά από έξι ώρες εκπαίδευσης

Η αμερικανική ICE επιχειρεί να τριπλασιάσει τον αριθμό των αξιωματικών απέλασης, μειώνοντας χρόνο εκπαίδευσης και κριτήρια επιλογής. Όπλα, καταδιώξεις και νέες τακτικές στο πρόγραμμα.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η ICE του Τραμπ: Τι μαθαίνει κάποιος μετά από έξι ώρες εκπαίδευσης
φωτ.: WSJ
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, οι νέοι δόκιμοι αξιωματικοί απέλασης της Immigration and Customs Enforcement (ICE) πρέπει να περάσουν ένα απαιτητικό εμπόδιο: να σκαρφαλώσουν σε τοίχο 1,80 μ., να σύρουν έναν ανδρείκελο 77 κιλών για 15 μέτρα και να ολοκληρώσουν την πίστα σε 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα.

Η δοκιμασία αυτή αντικατοπτρίζει το τεράστιο έργο που επιχειρεί ο οργανισμός: την πρόσληψη και εκπαίδευση 10.000 νέων αξιωματικών, με στόχο να σχεδόν τριπλασιάσει τη δύναμή του και να φτάσει σε 1 εκατ. απελάσεις ετησίως, κατόπιν απαίτησης του Λευκού Οίκου.

Για να επιτευχθεί ο στόχος, το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει μειωθεί από 16 σε 8 εβδομάδες, με μαθήματα που πλέον γίνονται και διαδικτυακά. Απαλείφθηκε η υποχρεωτική εκμάθηση ισπανικών, ενώ η ηλικία εισαγωγής εκτείνεται πλέον από τα 18 έως τα 60+.

Οι δόκιμοι εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων, τέιζερ, γκλοπ, καταδιώξεις με οχήματα υψηλής ταχύτητας, καθώς και σε τακτικές εισβολής σε κτίρια με εκρηκτικά κρότου-λάμψης.

Παράλληλα, η ICE δέχεται κριτική ότι χαλαρώνει τα κριτήρια επιλογής λόγω πίεσης χρόνου, με φόβους ότι μπορεί να επαναληφθούν φαινόμενα διαφθοράς όπως στη Συνοριοφυλακή μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η ηγεσία πάντως τονίζει ότι η ασφάλεια και η ποιότητα εκπαίδευσης παραμένουν προτεραιότητα.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

Διεθνή

Tags

