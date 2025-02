Επίθεση με αυτοκίνητο στο Μόναχο: Τιμωρία και απέλαση του δράστη, ζήτησε ο Όλαφ Σολτς

Την αυστηρή τιμωρία και την απέλαση του δράστη της επίθεσης με αυτοκίνητο σε πλήθος στο Μόναχο, ζήτησε ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Σολτς.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, που ζήτησε τη «μέγιστη αυστηρότητα του κράτους δικαίου», ενώ ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την καγκελαρία Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η ασφάλεια θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του.

Facebook Twitter Φωτογραφία: Getty Images Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

«Ο δράστης δεν μπορεί να ελπίζει σε καμία επιείκεια. Πρέπει να τιμωρηθεί και να φύγει από την χώρα. Μια τέτοια πράξη όπως αυτή στο Μόναχο δεν γίνεται ούτε ανεκτή ούτε αποδεκτή. Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι πολύ σαφές ότι η δικαιοσύνη θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να λάβει σκληρά μέτρα εναντίον του δράστη», δήλωσε ο κ. Σολτς και τόνισε ότι «όποιος διαπράττει εγκλήματα στην Γερμανία, όχι μόνο θα τιμωρηθεί αυστηρά και θα οδηγηθεί στην φυλακή, αλλά θα πρέπει να περιμένει και ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την παραμονή του στην Γερμανία και αυτό ισχύει ακόμη και για χώρες στις οποίες οι επιστροφές είναι δύσκολες.

Facebook Twitter Φωτογραφία: X Facebook Twitter Φωτογραφία: X

Ο καγκελάριος δήλωσε ακόμη ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει περαιτέρω πτήσεις απέλασης στο Αφγανιστάν για διαπιστωμένους εγκληματίες. «Αυτό θα συμβεί και με τον σημερινό δράστη, όταν τα δικαστήρια λάβουν τελικά την απόφασή τους», πρόσθεσε.

«Σκληρά μέτρα» και την «μέγιστη αυστηρότητα του κράτους δικαίου», ζήτησε και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει «αυξήσει μαζικά» τους νόμους για την απέλαση βίαιων παραβατών και για περισσότερες απελάσεις. «Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που απελαύνει ανθρώπους στο Αφγανιστάν παρά την κυριαρχία των Ταλιμπάν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», τόνισε.

«Η ασφάλεια των ανθρώπων στην Γερμανία θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Θα επιβάλουμε με συνέπεια το νόμο και την τάξη. Πρέπει όλοι να αισθανθούμε και πάλι ασφαλείς στην χώρα μας. Κάτι πρέπει να αλλάξει στην Γερμανία», δήλωσε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς.

Es ist einfach furchtbar und schmerzt so sehr. In #München hat sich ein schwerer Anschlag ereignet. Ein afghanischer Staatsbürger fuhr mit einem Auto in eine Menschenmenge und verletzte viele Menschen teils sehr schwer. Wir fühlen mit allen Opfern und beten für die Verletzten und… pic.twitter.com/G19cnFMwqk