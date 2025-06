Κατάρρευση γεφυρών στη Ρωσία: «Έγινε από εκρήξεις» ανακοίνωσε η Μόσχα

Η κατάρρευση των γεφυρών στις περιφέρειες του Μπριάνσκ και του Κουρσκ προκλήθηκε από εκρήξεις, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας.

Δύο γέφυρες κατέρρευσαν σε δύο διαφορετικές περιφέρειες που συνορεύουν με την Ουκρανία, εκτροχιάζοντας τρένα, με συνέπεια, το θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Νωρίτερα, Ρώσος γερουσιαστής δήλωσε πως δείχνουν ότι η Ουκρανία «έχει μετατραπεί σε τρομοκρατικό θύλακα», αφήνοντας εμμέσως να εννοηθεί πως θεωρεί ότι οφείλονταν σε ουκρανικές ενέργειες δολιοφθοράς.

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν κάνει ακόμη δημόσια σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει.

1/ Two fatal bridge collapses in 24 hours have highlighted the shoddy state of Russia's railway infrastructure. Despite a recent record level of investment, much of the money has been stolen by corrupt contractors and Russian Railways officials. ⬇️ pic.twitter.com/9hgEvFeZN8

Οι περιφέρειες Μπιέλγκοροντ, Μπριάνσκ και Κουρσκ γειτονεύουν με την Ουκρανία. Το σημείο όπου έγινε η καταστροφή απέχει περίπου εκατό χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο χωρών, εμπόλεμων από τον Φεβρουάριο του 2022. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις δολιοφθορών με στόχο τρένα σε περιοχές κοντά στα σύνορα.

Στις αρχές Απριλίου, η δικαιοσύνη στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ (νοτιοδυτικά), που δεν γειτονεύει με την Ουκρανία αλλά είναι σχετικά κοντά, ανακοίνωσε την καταδίκη 23χρονου να εκτίσει 14 χρόνια κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό σιδηροδρομικών υποδομών. Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, ομολόγησε την πράξη του, που χαρακτηρίστηκε ενέργεια υπέρ της Ουκρανίας.

Στη γειτονική περιφέρεια Σαράταφ (νοτιοδυτικά), δυο 24χρονοι καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές 14 και 12 ετών κάθειρξης για παρόμοια υπόθεση. Οι περισσότερες ενέργειες αυτού του είδους αποδίδονται σε νεαρούς, ενίοτε ανήλικους.

Επίσης, υπενθυμίζεται πως κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, έκαναν εξαρχής λόγο για σαμποτάζ.

Ο εκτροχιασμός του συρμού υπ’ αρ. 86, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Κλίμοφ, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά) με προορισμό τη Μόσχα, έγινε στις 22:44, στο επίπεδο της περιοχής Πίλτσινο-Βιγκόνιτσι, διευκρίνισε η εταιρεία Σιδηρόδρομοι της Μόσχας μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η κατάρρευση της γέφυρας στην Μπριάνσκ οφειλόταν σε «παράνομη επέμβαση». Η κυκλοφορία άλλων συρμών δεν είχε επηρεαστεί, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Two bridges collapsed overnight in Western Russia, one onto a railway track in the Bryansk Oblast which caused a passenger train to crash and derail, killing at least 7 and injuring dozens; while the second bridge collapse occurred in the Kursk Oblast and caused a Russian cargo… pic.twitter.com/TbGb5bjxSV