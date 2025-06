Ουκρανικά drones έπληξαν περισσότερα από 40 ρωσικά βομβαρδιστικά – «Η μεγαλύτερη επιχείρηση του πολέμου»

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μία από τις πιο φιλόδοξες και μακρινές επιθέσεις εναντίον της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, πλήττοντας περισσότερα από 40 στρατηγικά βομβαρδιστικά σε τέσσερις διαφορετικές βάσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Ιστός» (Web), χαρακτηρίστηκε από το Κίεβο ως η μεγαλύτερη ειδική επιχείρηση του είδους της από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Σύμφωνα με την ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU), τα drones στόχευσαν αεροσκάφη όπως τα Tu-95, Tu-22M3 και το ραντάρ-ιπτάμενο κέντρο A-50 – μοντέλα που χρησιμοποιούνται τακτικά για επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων. Το κόστος της ζημιάς που προκλήθηκε εκτιμάται σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφεραν πηγές στο Sky News.

Holy shit, Ukraine is right now carrying out an unprecedentedly large operation to destroy multiple Russian strategic bombers at air bases across Russia. Over 40 Russian aircraft have been reportedly targeted within a short period. This is unprecedented. pic.twitter.com/mnL7XhGj4Q

Το εντυπωσιακό είναι ότι ένα από τα βασικά σημεία της επιχείρησης ήταν η βάση Belaya στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, πάνω από 2.500 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ουκρανικές αρχές, φαίνεται γραμμή από ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, με καπνούς να υψώνονται στον ουρανό.

Εκτός από τη Belaya, επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης στις βάσεις Olenya (κοντά στο Μούρμανσκ), Ivanovo και Diagilevo.

For those wondering how great this operation was Ukraine claims:



"SBU drones hit more than 40 aircraft, including the A-50, Tu-95 and Tu-22 M3."



Belaya airbase in Irkutsk have also been hit. It hots 7 Tu-160 and 7 Tu-95MS bombers. pic.twitter.com/oeHf4Vwfr7