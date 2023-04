Εντοπίστηκε μετά από 80 χρόνια το ναυάγιο του Montevideo Maru με τους 1.000 νεκρούς

Το ναυάγιο ενός ιαπωνικού πλοίου, το οποίο είχε τορπιλιστεί στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου με περισσότερους από 1.000 επιβαίνοντες, εντοπίστηκε στα ανοικτά των Φιλιππίνων.

Το ναυάγιο του Montevideo Maru εντοπίστηκε στις 18 Απριλίου σε βάθος μεγαλύτερο των 4.000 μέτρων στη Νότια Σινική θάλασσα, 110 χιλιόμετρα από τα ανοικτά του νησιού Λουσόν των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε σήμερα το Silentworld Foundation.

Η ανακάλυψη έγινε έπειτα από 12 ημέρες ερευνών με τη βοήθεια υποθαλάσσιου drone που ήταν εξοπλισμένο με σόναρ.

Το συγκεκριμένο ναυάγιο θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στην ιστορία της Αυστραλίας.

Facebook Twitter Φωτ.: SILENTWORLD FOUNDATION

Το φορτηγό πλοίο Montevideo Maru βυθίστηκε την 1η Ιουλίου 1942 από το αμερικανικό υποβρύχιο USS Sturgeon. Το πλήρωμα του δεύτερου δεν γνώριζε ότι το Montevideo μετέφερε αιχμαλώτους πολέμου στο κινεζικό νησί Χαϊνάν τους οποίους είχε καταλάβει ο ιαπωνικός στρατός.

Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν περίπου 1.060 άτομα από 14 χώρες. Ανάμεσά τους 979 Αυστραλοί που είχαν αιχμαλωτιστεί στη μάχη του Ραμπάουλ, στην Παπούα Νέα Γουινέα.

«Επιτέλους βρέθηκε το μέρος όπου αναπαύονται οι χαμένες ψυχές του Montevideo Maru», αντέδρασε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σε ανακοίνωσή του.

«Ελπίζουμε ότι τα σημερινά νέα θα προσφέρουν λίγη ανακούφιση στους συγγενείς τους που περίμεναν τόσο καιρό», πρόσθεσε.

At long last, the resting place of the lost souls of the Montevideo Maru has been found.



Among the 1,060 prisoners on board were 850 Australian service members – their lives cut short.



We hope today’s news brings a measure of comfort to loved ones who have kept a long vigil. pic.twitter.com/husOu6peUL