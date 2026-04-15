Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: Στους 9 οι νεκροί - Πρώην αστυνομικός ο πατέρας του δράστη

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Τουλάχιστον οκτώ μαθητές και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Mustafa Ciftci.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Ayser Calik, στην περιοχή Καχραμανμαράς.

Ο δράστης σκοτώθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Mukerren Unluer.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και έχει ξεκινήσει έρευνα.

Τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι ο δράστης, που φέρεται να ήταν έφηβος, εισέβαλε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας και είχε μαζί του πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες, τα οποία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, ανήκαν στον πατέρα του, πρώην αστυνομικό.

«Ένας μαθητής ήρθε στο σχολείο με όπλα που πιστεύουμε ότι ανήκαν στον πατέρα του, τα οποία είχε στο σακίδιό του. Μπήκε σε δύο αίθουσες και άνοιξε πυρ τυχαία, προκαλώντας τραυματισμούς και θανάτους», δήλωσε ο Unluer στους δημοσιογράφους.

«Οι πυροβολισμοί ήταν πολύ έντονοι», ανέφερε ρεπόρτερ του NTV, προσθέτοντας ότι επικράτησε «πανικός έξω από το σχολείο».

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα

Το περιστατικό συνέβη μια μέρα μετά την επίθεση ενός πρώην μαθητή που άνοιξε πυρ στο πρώην γυμνάσιό του στο Σιβερέκ, στην επαρχία Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, τραυματίζοντας 16 άτομα πριν αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με την αστυνομία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 10 μαθητών, τεσσάρων καθηγητών, ενός υπαλλήλου της καντίνας και ενός αστυνομικού, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Χασάν Σιλντάκ.

«Ο δράστης στριμώχτηκε μέσα στο κτίριο μετά από επέμβαση της αστυνομίας και πέθανε αφού αυτοπυροβολήθηκε», δήλωσε ο Σιλντάκ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι θα διεξαχθεί «εξονυχιστική» έρευνα για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από BBC, Euronews

