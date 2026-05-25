Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ελέφαντα στην Ουγκάντα - Τουλάχιστον τρεις νεκροί 

Στο όχημα επέβαιναν επτά στελέχη της φορολογικής αρχής της Ουγκάντας

Φωτ.: Uganda Police
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουγκάντα όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ελέφαντα μέσα στο εθνικό πάρκο Murchison Falls, στα βορειοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, ενώ στο όχημα επέβαιναν επτά στελέχη της φορολογικής αρχής της Ουγκάντας (Uganda Revenue Authority - URA).

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ακόμη τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκαν στην πρωτεύουσα Καμπάλα για περαιτέρω νοσηλεία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα κατευθυνόταν από την πόλη Αρούα προς την Καμπάλα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση με τον ελέφαντα, εντός του προστατευόμενου φυσικού πάρκου.

Οι αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες για την κατάσταση του ζώου μετά το περιστατικό.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Ουγκάντας κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διέρχονται από προστατευόμενες περιοχές, επισημαίνοντας ότι άγρια ζώα διασχίζουν συχνά τους δρόμους.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Ουγκάντα, ενώ παράλληλα αυξάνονται και τα περιστατικά μεταξύ ανθρώπων και άγριων ζώων, καθώς οι οικιστικές περιοχές επεκτείνονται κοντά σε προστατευόμενες εκτάσεις φυσικής ζωής.

Με πληροφορίες από BBC

