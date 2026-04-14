Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία: Νεκρός ο δράστης, 16 τραυματίες

Ένας 18χρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο στη νοτιοανατολική Τουρκία την Τρίτη, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους, προτού στη συνέχεια δώσει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Ο δράστης -πρώην μαθητής του σχολείου- εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα σε επαγγελματικό λύκειο στη Σιβέρεκ, στην επαρχία Σανλιούρφα, όπου και πυροβόλησε. Στη συνέχεια, οχυρώθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και, λίγο αργότερα, αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το ίδιο όπλο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας, Hasan Şıldak.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένας εκπαιδευτικός, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται σοβαρή, σύμφωνα με το NTV Turkey.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ, όπως επισημαίνει και ο διεθνής Τύπος, περιστατικά ένοπλης βίας σε σχολεία είναι σπάνια στην Τουρκία.

Στο μεταξύ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή, καθώς ο δράστης φέρεται να αρνήθηκε να παραδοθεί, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί προληπτικά το σχολείο και να απομακρυνθούν με ασφάλεια μαθητές και προσωπικό.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν από το σημείο καταγράφουν δεκάδες μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο του σχολείου και τον δρόμο.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

📍#Şanlıurfa'nın #Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde öğrenci olduğu belirtilen ismi belirlenmeyen öğrenci pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı.



Με πληροφορίες από CNN, AP