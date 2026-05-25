ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βασίλισσα Μαργαρίτα: Ξανά στο νοσοκομείο μετά τον εντοπισμό θρόμβου

Η πρώην βασίλισσα της Δανία είχε πάρει εξιτήριο πριν από λίγες ημέρες

The LiFO team
The LiFO team
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΡΟΜΒΟΣ ΔΑΝΙΑ Facebook Twitter
Η βασίλισσα Μαργαρίτα / Φωτ.: EPA
0

Η πρώην βασίλισσα της Δανίας, Μαργαρίτα Β΄, νοσηλεύεται ξανά σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το έμφραγμα που υπέστη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού οίκου της Δανίας, η βασίλισσα Μαργαρίτα μεταφέρθηκε στο Rigshospitalet της Κοπεγχάγης, όπου οι γιατροί εντόπισαν μεγάλο θρόμβο αίματος στην περιοχή του ισχίου, ο οποίος συνδέεται με προηγούμενη πτώση της.

«Η Αυτού Μεγαλειότης, βασίλισσα Μαργαρίτα νοσηλεύεται και υποβάλλεται σε θεραπεία, αφού αξονική τομογραφία έδειξε μεγάλο θρόμβο αίματος στο ισχίο ως αποτέλεσμα προηγούμενης πτώσης», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Βασίλισσα Μαργαρίτα: Στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες

Ο βασιλικός οίκος σημείωσε επίσης ότι η πρώην μονάρχης αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες, προσθέτοντας πως «είναι καλά υπό τις περιστάσεις».

Η νέα νοσηλεία έρχεται μόλις 11 ημέρες μετά την προηγούμενη εισαγωγή της στο ίδιο νοσοκομείο λόγω καρδιακού επεισοδίου.

Υπενθυμίζεται πως η Μαργαρίτα παραιτήθηκε από τον θρόνο τον Ιανουάριο του 2024, έπειτα από 52 χρόνια βασιλείας, παραδίδοντας το στέμμα στον μεγαλύτερο γιο της, Φρειδερίκο Ι΄. Ήταν η πρώτη Δανή μονάρχης εδώ και σχεδόν 900 χρόνια που εγκατέλειψε οικειοθελώς τον θρόνο.

Τότε είχε αποκαλύψει ότι σοβαρά προβλήματα υγείας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της. Το 2023 είχε υποβληθεί σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση στη μέση, ενώ τον τελευταίο χρόνο είχε νοσηλευτεί ξανά τόσο μετά από πτώση όσο και λόγω έντονης ίωσης.

Παρά την παραίτησή της, η Μαργαρίτα συνέχισε να εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις και να συμμετέχει σε βασιλικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από People

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΖΕΣΤΗ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διεθνή / Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για τον Μάιο

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το κύμα θερμότητας θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμη ημέρες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν έως και κατά 13 βαθμούς τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή
THE LIFO TEAM
Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Διεθνή / Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του για τον εθισμό, ο Γκάμπορ Ματέ μιλά για το τραύμα, την αποτυχία του πολέμου κατά των ναρκωτικών, τις «αξιοσέβαστες» δικές του εξαρτήσεις και τα κινητά που, όπως λέει, λειτουργούν πάνω στα ίδια κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου.
THE LIFO TEAM
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Διεθνή / Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Στην πρώτη του εγκύκλιο, Magnifica humanitas, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί για την εξουσία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ζητά ισχυρούς κανόνες και συνδέει την AI με την εργασία, τον πόλεμο, την ανισότητα και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διεθνή / Σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών στη Γαλλία: Ερευνώνται εργαζόμενοι σε δεκάδες νηπιαγωγεία και σχολεία

Η αστυνομία του Παρισιού διερευνά περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση από «επόπτες», αφού δεκάδες γονείς δήλωσαν ότι αγωνίζονταν εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΚΟΝΓΚΟ

Διεθνή / Έμπολα: Δυσκολεύονται να περιορίσουν την επιδημία στο Κονγκό - Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία ενέχει «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός
THE LIFO TEAM
 
 