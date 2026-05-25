ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Θερμικός θόλος στην Ευρώπη: «Πρωτοφανές το κύμα καύσωνα» - Πού έχει σημάνει κίτρινος συναγερμός

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί νωρίτερα και πιο έντονα κύματα καύσωνα, αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΓΑΛΛΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Getty Images
0

Αντιμέτωπη με ένα «πρωτοφανές- για την εποχή- κύμα» καύσωνα είναι χώρες της Ευρώπης, όπως οι Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία.

Η Ευρώπη ιδρώνει καθώς ο «θερμικός θόλος» προκαλεί θερμοκρασίες ρεκόρ τον Μάιο, είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του Politico, προσθέτοντας πως «οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προετοιμάζονται για ακραία ζέστη αυτή την εβδομάδα, λόγω του θερμικού θόλου.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία πρόκειται να έρθουν αντιμέτωπες με «τα πιο ακραία επίπεδα ζέστης» αυτή την εβδομάδα, με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες σχεδόν 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε περιοχές της νότιας Ισπανίας προβλέπεται οι θερμοκρασίες να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν επίσης, θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο του Μαΐου. Μάλιστα, στη Γαλλία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «ένα πρώιμο, αξιοσημείωτο και διαρκές κύμα καύσωνα», με θερμοκρασίες 12 βαθμούς ή υψηλότερες από τον μέσο όρο της εποχής.

Θερμικός θόλος στην Ευρώπη: Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα στη Γαλλία

Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, όπου χθες Κυριακή καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, ενώ αναφέρθηκε και ένας νεκρός στη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι.

Ο συμμετέχων σε αγώνα δρόμου στη γαλλική πρωτεύουσα πέθανε και περίπου δέκα δρομείς σε έναν άλλο αγώνα σε προάστιο του Παρισιού διακομίστηκαν εκτάκτως σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, στο Παρίσι ο υδράργυρος ξεπέρασε το Σάββατο για πρώτη φορά φέτος τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τους 31,9 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό το «πρώιμο και αξιοσημείωτο κύμα καύσωνα», σύμφωνα με το Météo-France, οφείλεται σε έναν «θερμικό θόλο» πάνω από τη Γαλλία, μια περιοχή υψηλής πίεσης που παγιδεύει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

Αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω σήμερα.

Συνολικά 13 περιοχές στη δυτική Γαλλία έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα, το πρώτο επίπεδο συναγερμού, για πρώτη φορά για τον μήνα Μάιο από το 2004, όταν δημιουργήθηκε το σύστημα αυτό.

Χθες οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το Météo-France, τα ρεκόρ για τον μήνα Μάιο καταρρίφθηκαν την Κυριακή σε τουλάχιστον δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτού στη Βρέστη στη δυτική Γαλλία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 29,8°C, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μαΐου του 2017.

Σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν ως τους 35 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Γαλλία.

Όπως τονίζει το Météo-France, αυτό το πρώιμο κύμα καύσωνα «θα έχει διάρκεια» και θα μπορούσε να επιμείνει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων. Αυτοί οι καύσωνες αναμένεται να γίνουν πιο συχνοί, μεγαλύτεροι σε διάρκεια και πιο έντονοι.

Θερμικός θόλος στην Ευρώπη: Πόσο θα διαρκέσει ο καύσωνας στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Κύμα καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφεται επίσημα όταν μια περιοχή βιώνει τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες που φτάνουν ή υπερβαίνουν το όριο καύσωνα της περιοχής.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής προγνώστης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Steve Kocher, δήλωσε: «Είναι πιθανό τα ρεκόρ θερμοκρασίας του Μαΐου και της άνοιξης στο Ηνωμένο Βασίλειο να καταρριφθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τις προβλεπόμενες θερμοκρασίες να ξεπερνούν το υπάρχον ρεκόρ των 32,8 βαθμών Κελσίου».

Τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν επίσης, ότι ο ζεστός καιρός θα μπορούσε να προκαλέσει μικρές διαταραχές στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας μέχρι την Τετάρτη.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής μετεωρολόγος Greg Wolverson δήλωσε: «Μια πολύ ζεστή περίοδος θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και της επόμενης εβδομάδας για μεγάλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου».

Εξαίρεση θα αποτελούν περιοχές της βορειοδυτικής Σκωτίας, όπου ο καιρός θα είναι πιο δροσερός και πιο συννεφιασμένος με μερικές βροχές κατά καιρούς. Υπάρχει επίσης, ένας μικρός κίνδυνος καταιγίδων στα νότια, αργά την Παρασκευή έως το Σάββατο.

Με πληροφορίες από Politico, Independent, ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Διεθνή / Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Στην πρώτη του εγκύκλιο, Magnifica humanitas, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί για την εξουσία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ζητά ισχυρούς κανόνες και συνδέει την AI με την εργασία, τον πόλεμο, την ανισότητα και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διεθνή / Σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών στη Γαλλία: Ερευνώνται εργαζόμενοι σε δεκάδες νηπιαγωγεία και σχολεία

Η αστυνομία του Παρισιού διερευνά περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση από «επόπτες», αφού δεκάδες γονείς δήλωσαν ότι αγωνίζονταν εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΚΟΝΓΚΟ

Διεθνή / Έμπολα: Δυσκολεύονται να περιορίσουν την επιδημία στο Κονγκό - Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία ενέχει «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη απομακρύνεται από τον κίνδυνο κρίσης στα καύσιμα αεροσκαφών εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Παρά τον πόλεμο και τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, αεροπορικές εταιρείες και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται πλέον καθησυχαστικές για την επάρκεια καυσίμων και την ομαλή διεξαγωγή των καλοκαιρινών πτήσεων
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ FED

Διεθνή / Τραμπ: Βάζει τον δικό του άνθρωπο στη Fed αλλά οι αγορές έχουν άλλα σχέδια

Η επιλογή του για τη νέα ηγεσία της Fed φέρνει προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια, όμως ο επίμονος πληθωρισμός, ο πόλεμος στο Ιράν και οι πιέσεις των αγορών δυσκολεύουν το σχέδιο του Λευκού Οίκου
THE LIFO TEAM
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Διεθνή / Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης»

Το σχόλιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση του φερόμενου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της οργάνωσης
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / CNN: Δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία, χωρίς όμως να αναμένεται η υπογραφή της σήμερα, καθώς παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις
THE LIFO TEAM
 
 