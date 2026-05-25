«AI face»: Πλαστικοί χειρουργοί προειδοποιούν για τις μη ρεαλιστικές απαιτήσεις ασθενών

Πλαστικοί χειρουργοί προειδοποιούν για την αυξανόμενη επιρροή που ασκούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις αισθητικές επεμβάσεις, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς ζητούν να αποκτήσουν ένα πρόσωπο που έχει δημιουργηθεί ή «βελτιωθεί» ψηφιακά από chatbots και εφαρμογές AI.

Σύμφωνα με ειδικούς στη Βρετανία οι οποίοι μίλησαν στον Guardian, ολοένα και συχνότερα ασθενείς προσέρχονται σε ιατρεία κρατώντας επεξεργασμένες φωτογραφίες του εαυτού τους, με χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι μπορούν να αναπαραχθούν χειρουργικά, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για μη ρεαλιστικές ή ακόμη και ανατομικά αδύνατες αλλαγές.

Η Nora Nugent, πρόεδρος της Βρετανικής Ένωσης Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών, δήλωσε ότι η τάση αυτή ενισχύεται όσο η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στην καθημερινότητα.

Όπως ανέφερε, αρκετοί ασθενείς ζητούν «τέλειο» δέρμα, απόλυτη συμμετρία στο πρόσωπο, πιο έντονα ζυγωματικά ή λεπτότερες μύτες, βασισμένοι σε εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από AI εργαλεία.

«Μόλις κάποιος δει μια τέτοια εικόνα, αυτή αποτυπώνεται στο μυαλό του», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την εμφάνισή τους.

Ο πλαστικός χειρουργός Alex Karidis σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργαστεί κάθε λεπτομέρεια μιας φωτογραφίας, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί στην πραγματική ζωή μέσω χειρουργικής επέμβασης.

«Η χειρουργική δεν λειτουργεί σε αυτό το μικροσκοπικό επίπεδο λεπτομέρειας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς εστιάζουν αποκλειστικά στις εικόνες που βλέπουν και αγνοούν τους περιορισμούς, το κόστος και τους πιθανούς κινδύνους των επεμβάσεων.

Facebook Twitter Ο δημοσιογράφος του Guardian, Isaaq Tomkins, πριν (αριστερά) και μετά τις διάφορες «βελτιώσεις» που πρότεινε η AI. Φωτ.: Isaaq Tomkins/The Guardian

Ποια είναι τα πρότυπα ομορφιάς της AI

Οι γιατροί επισημαίνουν επίσης ότι η λεγόμενη «AI αισθητική» ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιάς, τα οποία επαναλαμβάνονται σχεδόν σε όλες τις εικόνες που δημιουργούνται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον πλαστικό χειρουργό Julian de Silva, οι AI εφαρμογές τείνουν να δημιουργούν υπερβολικά συμμετρικά πρόσωπα, κάτι που είναι εύκολο να επιτευχθεί ψηφιακά αλλά όχι ανατομικά.

Όπως εξήγησε, ακόμη και μικρές ασυμμετρίες, όπως η ελαφρώς διαφορετική θέση των ματιών, δεν μπορούν να διορθωθούν χειρουργικά σε μεγάλο βαθμό, καθώς συνδέονται με τη δομή των οστών του κρανίου.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει pixels. Η χειρουργική αλλάζει ανατομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα συστήματα AI αναπαράγουν συχνά κυρίαρχα πρότυπα ομορφιάς: πιο έντονες γωνίες στο πρόσωπο και χαμηλότερα φρύδια στους άνδρες, ή πρόσωπα σε σχήμα καρδιάς και έντονα ζυγωματικά στις γυναίκες.

Παράλληλα, οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία και για τη χρήση πιθανώς παραποιημένων ή AI-generated εικόνων από επαγγελματίες του χώρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προβάλουν εντυπωσιακά αποτελέσματα αισθητικών επεμβάσεων.

Ο de Silva περιέγραψε περίπτωση βίντεο που φαινόταν να παρουσιάζει ασθενή «30 χρόνια νεότερο» μετά από επέμβαση, μέχρι που, όπως είπε, παρατήρησε ότι το πρόσωπο εμφάνιζε χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε εικόνα παραγόμενη από AI.

To «πείραμα» με την AI που έκανε δημοσιογράφος του Guardian

Για να εξετάσει το φαινόμενο στην πράξη, ο δημοσιογράφος του Guardian χρησιμοποίησε chatbot τεχνητής νοημοσύνης ζητώντας προτάσεις αισθητικών επεμβάσεων πάνω σε δικές του φωτογραφίες. Το σύστημα πρότεινε αρχικά σχετικά ήπιες παρεμβάσεις, όπως ρινοπλαστική και βλεφαροπλαστική, όμως όσο αυξάνονταν τα αιτήματα για πιο «αρρενωπά» χαρακτηριστικά, οι προτάσεις γίνονταν ολοένα πιο ακραίες και δαπανηρές.

Facebook Twitter Ο δημοσιογράφος του Guardian, Isaaq Tomkins, πριν (αριστερά) και μετά τις «αρρενωπές» αλλαγές που πρότεινε η AI, συμπεριλαμβανομένου εμφυτεύματος στο πηγούνι. Φωτ.: Isaaq Tomkins/The Guardian

Σε μία από τις δοκιμές, το chatbot πρότεινε επεμβάσεις όπως εμφυτεύματα στο πηγούνι, αφαίρεση λίπους από τα μάγουλα, επεμβάσεις γύρω από τα μάτια και μεταμόσχευση γενειάδας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο «αρρενωπό» πρόσωπο.

Ο Alex Karidis χαρακτήρισε αρκετές από τις προτάσεις υπερβολικές ή αχρείαστες, προειδοποιώντας ότι ορισμένες επεμβάσεις μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες στην εμφάνιση των ασθενών όσο μεγαλώνουν.

Όπως είπε, η αφαίρεση λίπους από το πρόσωπο μπορεί να οδηγήσει αργότερα σε πιο γερασμένη όψη, καθώς το πρόσωπο χάνει φυσικά όγκο με την ηλικία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν κάποιος επιχειρούσε να πραγματοποιήσει το σύνολο των επεμβάσεων που πρότεινε το AI σύστημα, το κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 100.000 λίρες, χωρίς καμία εγγύηση ότι το τελικό αποτέλεσμα θα πλησίαζε την ψηφιακά επεξεργασμένη εικόνα.

Σε επόμενο στάδιο, ο δημοσιογράφος ζήτησε από το chatbot να τον κάνει να μοιάζει περισσότερο με έναν «chad», όρο που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο για να περιγράψει μια υπερβολικά εξιδανικευμένη ανδρική εμφάνιση.

Facebook Twitter Ο δημοσιογράφος του Guardian, Isaaq Tomkins, πριν (αριστερά) και μετά τις αλλαγές τύπου «chad» που πρότεινε η AI, μεταξύ των οποίων lifting λαιμού και φρυδιών. Φωτ.: Isaaq Tomkins/The Guardian

Το AI πρότεινε τότε ακόμη πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων lifting λαιμού και φρυδιών, ειδικά εμφυτεύματα και πλήρη επαναφορά του δέρματος με laser, με στόχο, όπως ανέφερε, τη δημιουργία «τέλεια ομοιόμορφου δέρματος».

Ο Karidis περιέγραψε τα αποτελέσματα ως ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι σε ορισμένα σημεία το πρόσωπο έμοιαζε παραμορφωμένο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξανόμενη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην αισθητική βιομηχανία ενδέχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, δημιουργώντας πιέσεις τόσο στους ασθενείς όσο και στους ίδιους τους γιατρούς.

Με πληροφορίες από Guardian