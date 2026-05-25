ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε ότι έπασχε από πρόωρο καταρράκτη: «Ήμουν μισότυφλη επί 10 χρόνια»

Όπως είπε, το πρόβλημα είχε επηρεάσει ακόμη και τη νευρική και ψυχολογική της κατάσταση χωρίς να το αντιλαμβάνεται πλήρως εκείνη την περίοδο

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗ Facebook Twitter
Αν Χάθαγουεϊ/ Φωτ.: EPA
0

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε για περίπου δέκα χρόνια σοβαρό πρόβλημα όρασης εξαιτίας πρόωρου καταρράκτη, λέγοντας ότι ήταν «πραγματικά τυφλή» από το ένα μάτι για περίπου 10 χρόνια. 

Η 43χρονη ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την κατάσταση της υγείας της στο podcast Popcast των New York Times, περιγράφοντας πόσο είχε επηρεαστεί η καθημερινότητά της.

«Ήμουν μισότυφλη για δέκα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι από τα 30 έως τα 40 της η όρασή της είχε επιδεινωθεί σημαντικά.

Ο καταρράκτης είναι πάθηση κατά την οποία ο φακός του ματιού χάνει σταδιακά τη διαύγειά του, προκαλώντας θολή όραση και δυσκολία στην καθημερινή λειτουργία.

Η Χάθαγουεϊ ανέφερε ότι τελικά υποβλήθηκε σε επέμβαση και μόνο μετά το χειρουργείο αντιλήφθηκε πόσο σοβαρό είχε γίνει το πρόβλημα.

«Δεν είχα καταλάβει πόσο πολύ είχε χειροτερέψει η κατάσταση μέχρι που μπόρεσα ξανά να βλέπω κανονικά», δήλωσε.

Όπως είπε, το πρόβλημα είχε επηρεάσει ακόμη και τη νευρική και ψυχολογική της κατάσταση χωρίς να το αντιλαμβάνεται πλήρως εκείνη την περίοδο.

«Από τότε έχω ηρεμήσει πολύ. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόση πίεση μου προκαλούσε», ανέφερε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις πρόσφατες φήμες γύρω από την εμφάνισή της, που κυκλοφόρησαν μετά από δημόσιες εμφανίσεις της και σχολιάστηκαν έντονα στα social media.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, διέψευσε τις εικασίες ότι είχε κάνει facelift, λέγοντας ότι η αλλαγή στην εικόνα της οφειλόταν απλώς σε ένα χτένισμα με πλεξούδες.

«Δεν πήρα κάποια μεγάλη ιατρική απόφαση. Ήταν απλώς δύο πλεξούδες», δήλωσε.

Παρότι απέρριψε τις σχετικές φήμες, παραδέχθηκε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει κάποια στιγμή σε κάποια αισθητική παρέμβαση.

«Ίσως μια μέρα κάνω facelift», δήλωσε.

Με πληροφορίες από People

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Αν Χάθαγουεϊ διαψεύδει ότι μοντέλα απολύθηκαν από το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 λόγω σωματότυπου και εξηγεί γιατί ζήτησε από την παραγωγή μια πιο ανοιχτή εικόνα της μόδας. «Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», είπε.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Πολιτισμός / Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Στο Mother Mary, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια μεγάλη pop star, με τραγούδια των FKA Twigs, Jack Antonoff και Charli xcx. Η εμπειρία, όπως είπε, τη βοήθησε να καταλάβει ότι η pop μουσική απαιτεί μια «αβίαστη δύναμη» και μια δημόσια έκθεση του εαυτού που δεν της ταιριάζει.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Διεθνή / Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του για τον εθισμό, ο Γκάμπορ Ματέ μιλά για το τραύμα, την αποτυχία του πολέμου κατά των ναρκωτικών, τις «αξιοσέβαστες» δικές του εξαρτήσεις και τα κινητά που, όπως λέει, λειτουργούν πάνω στα ίδια κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου.
THE LIFO TEAM
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Διεθνή / Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Στην πρώτη του εγκύκλιο, Magnifica humanitas, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί για την εξουσία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ζητά ισχυρούς κανόνες και συνδέει την AI με την εργασία, τον πόλεμο, την ανισότητα και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διεθνή / Σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών στη Γαλλία: Ερευνώνται εργαζόμενοι σε δεκάδες νηπιαγωγεία και σχολεία

Η αστυνομία του Παρισιού διερευνά περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση από «επόπτες», αφού δεκάδες γονείς δήλωσαν ότι αγωνίζονταν εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΚΟΝΓΚΟ

Διεθνή / Έμπολα: Δυσκολεύονται να περιορίσουν την επιδημία στο Κονγκό - Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία ενέχει «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός
THE LIFO TEAM
 
 