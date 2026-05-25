ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη»

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του για τον εθισμό, ο Γκάμπορ Ματέ μιλά για το τραύμα, την αποτυχία του πολέμου κατά των ναρκωτικών, τις «αξιοσέβαστες» δικές του εξαρτήσεις και τα κινητά που, όπως λέει, λειτουργούν πάνω στα ίδια κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου.

The LiFO team
The LiFO team
Γκάμπορ Ματέ: «Τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη, όπως η κοκαΐνη» Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Ο Γκάμπορ Ματέ δεν μιλά για τον εθισμό σαν να είναι μια κακή συνήθεια που απλώς πρέπει να κοπεί. Μιλά για τον εθισμό σαν να είναι ένας τρόπος επιβίωσης που κάποτε δούλεψε, μέχρι που άρχισε να καταστρέφει αυτόν που τον χρησιμοποιεί.

Σε νέα συνέντευξή του στην El País, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του In the Realm of Hungry Ghosts στα ισπανικά, ο γιατρός, συγγραφέας και ειδικός στις εξαρτήσεις επανέρχεται στη βασική του θέση: οι εθισμοί δεν ξεκινούν από ηθική αποτυχία ή αδύναμο χαρακτήρα, αλλά από πόνο. Από τραύμα. Από μια ανάγκη διαφυγής που δεν βρήκε άλλον δρόμο.

«Όλες οι εξαρτήσεις είναι προσπάθειες να ξεφύγει κανείς από τον πόνο», λέει. Δεν σημαίνει, όπως διευκρινίζει, ότι όλοι όσοι υποφέρουν θα αναπτύξουν κάποια εξάρτηση. Σημαίνει όμως ότι όλοι όσοι αναπτύσσουν εξάρτηση έχουν υποφέρει.

Για τον Ματέ, το μεγάλο λάθος των κοινωνιών είναι ότι αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με εξαρτήσεις σαν «κακούς ανθρώπους που παίρνουν κακές αποφάσεις». Αυτή η αντίληψη, λέει, πρέπει να εγκαταλειφθεί. Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση δεν είναι διαφορετικοί από όλους τους υπόλοιπους. Έχουν απλώς πονέσει περισσότερο και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να ξεφύγουν από αυτόν τον πόνο.

Το ίδιο το πεδίο της εξάρτησης, όπως το περιγράφει, είναι πολύ ευρύτερο από τα ναρκωτικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λέει, καταναλώνουν κάτι για να αντέξουν: αλκοόλ, πορνογραφία, ίντερνετ, τζόγο, σεξ, φαγητό, αγορές, δουλειά. Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ναρκωτικών, όμως, είναι εκείνοι που η κοινωνία τιμωρεί πιο σκληρά.

Ο ίδιος μιλά και για τις δικές του εξαρτήσεις. Δεν ήταν εξαρτημένος από ουσίες, λέει, αλλά από τη δουλειά και την καταναγκαστική αγορά μουσικών δίσκων κάποτε ξόδεψε 8.000 δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα. «Ήμουν πολύ πιο τυχερός από τους ασθενείς μου», λέει. «Οι δικές μου εξαρτήσεις ήταν,ας το θέσω κομψά, αξιοσέβαστες».

Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ακίνδυνες. Ο Ματέ λέει ότι αναγνώριζε στους ασθενείς του τον ίδιο μηχανισμό που έβλεπε και στον εαυτό του, έστω σε διαφορετική ένταση. Οι δικές του εξαρτήσεις πλήγωσαν την οικογένειά του και τον ίδιο. Η διαφορά ήταν ότι δεν τον έβαζαν στο περιθώριο με τον ίδιο τρόπο. Δεν τον έστελναν στη φυλακή. Δεν τον έκαναν κοινωνικά αόρατο.

Για αυτό και απορρίπτει την τιμωρητική λογική του πολέμου κατά των ναρκωτικών. Αν ο στόχος ήταν να σταματήσει η χρήση και η διακίνηση, λέει, ο πόλεμος απέτυχε. Αν όμως ο στόχος ήταν να αυξηθεί η δύναμη του κράτους, να στρατιωτικοποιηθεί η αστυνομία, να μείνουν άθικτα τα κέρδη των καρτέλ και να συντηρηθεί ένα τεράστιο νομικό σύστημα, τότε υπήρξε «μεγάλη επιτυχία».

Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι η πλήρης εμπορική νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Δεν θέλει, όπως λέει, καταστήματα που να πουλούν ηρωίνη ή κοκαΐνη όπως πωλούνται τα τσιγάρα και το αλκοόλ. Υποστηρίζει όμως την αποποινικοποίηση της προσωπικής χρήσης, όπως στην Πορτογαλία, και τη στροφή από την τιμωρία στη θεραπεία.

Η πρόληψη, λέει, δεν αρχίζει με το να λες στα παιδιά ότι «τα ναρκωτικά είναι κακά». Όσοι ακούνε τους ενήλικες δεν είναι συνήθως οι πιο ευάλωτοι. Και όσοι είναι πιο ευάλωτοι συχνά δεν τους ακούνε. Για τον Ματέ, η πρόληψη αρχίζει πολύ νωρίτερα, ακόμη και από την εγκυμοσύνη. Το στρες μιας εγκύου, λέει, επηρεάζει ήδη την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού. Και αργότερα, στο σχολείο, πολλά παιδιά που τιμωρούνται για «δύσκολη» συμπεριφορά στην πραγματικότητα εκφράζουν τραύμα.

Ο Ματέ δεν αρνείται τη βιολογία. Αντιθέτως, επιμένει ότι όλα είναι βιολογικά αλλά η βιολογία δεν είναι μοίρα. Ο εγκέφαλος, λέει, είναι κοινωνικό όργανο. Διαμορφώνεται μέσα από το περιβάλλον, τις σχέσεις, την ασφάλεια ή την έλλειψή της. Χρησιμοποιεί την εικόνα του βελανιδιού: ένας σπόρος μπορεί να είναι τέλειος βιολογικά, αλλά αν τον αφήσεις πάνω σε ένα τραπέζι, δεν θα γίνει ποτέ δέντρο. Χρειάζεται έδαφος.

Εκεί μπαίνει και το πιο επίκαιρο κομμάτι της συνέντευξης. Όταν η συζήτηση φτάνει στα κινητά, στα social media και στο αν μπορούμε να μιλάμε για «εθισμό» σε αυτά, ο Ματέ είναι κατηγορηματικός. Ορίζει τον εθισμό ως οποιαδήποτε συμπεριφορά που προσφέρει προσωρινή ανακούφιση ή ευχαρίστηση, δημιουργεί λαχτάρα, έχει αρνητικές συνέπειες και παρ’ όλα αυτά δεν εγκαταλείπεται.

Με αυτόν τον ορισμό, λέει, ο εθισμός μπορεί να αφορά την κοκαΐνη, τον τζόγο, το πορνό, το φαγητό, το shopping, τον αυτοτραυματισμό, αλλά και το κινητό. Δεν λέει ότι όλες οι μορφές πόνου είναι ίδιες ή ότι όλες οι εξαρτήσεις έχουν την ίδια βαρύτητα. Λέει όμως ότι λειτουργούν πάνω σε κοινά χαρακτηριστικά: πρόσκαιρη ανακούφιση, επανάληψη, συνέπειες, αδυναμία διακοπής.

Και όταν ο δημοσιογράφος τον ρωτά αν αυτό ισχύει και για τα social media ή τα smartphones, η απάντησή του είναι καθαρή: ναι. «Στην πραγματικότητα, αυτά τα πράγματα είναι σχεδιασμένα για να ανεβάζουν τα επίπεδα ντοπαμίνης, όπως κάνει και η κοκαΐνη».

Αυτό είναι ίσως το πιο άμεσα αναγνωρίσιμο σημείο της συνέντευξης. Γιατί μεταφέρει τη συζήτηση από τους «άλλους», τους ανθρώπους με εξάρτηση από ουσίες, σε όλους εμάς που πιάνουμε το κινητό για να γλιτώσουμε από κάτι: ανία, άγχος, μοναξιά, σιωπή, δυσφορία, ένα κενό πέντε λεπτών που δεν αντέχουμε να μείνει κενό.

Ο Ματέ δεν χρησιμοποιεί αυτή τη σύγκριση για να προκαλέσει πανικό. Τη χρησιμοποιεί για να δείξει ότι ο εθισμός δεν είναι ένα περιθωριακό φαινόμενο που αφορά μόνο κάποιους «κατεστραμμένους» ανθρώπους. Είναι ένας μηχανισμός βαθιά ανθρώπινος, που σε μια κοινωνία περισσότερο στρεσαρισμένη, απομονωμένη και ψηφιακά διεγερμένη βρίσκει ολοένα περισσότερες μορφές.

Γι’ αυτό και το πιο δύσκολο ερώτημα δεν είναι μόνο τι πρέπει να κόψει κανείς. Είναι τι πόνο προσπαθεί να μην νιώσει όταν επιστρέφει ξανά και ξανά στο ίδιο πράγμα.

Με στοιχεία από El País

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Διεθνή / Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάνει την τεχνητή νοημοσύνη θρησκευτικό ζήτημα στην πρώτη του εγκύκλιο

Στην πρώτη του εγκύκλιο, Magnifica humanitas, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί για την εξουσία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ζητά ισχυρούς κανόνες και συνδέει την AI με την εργασία, τον πόλεμο, την ανισότητα και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διεθνή / Σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών στη Γαλλία: Ερευνώνται εργαζόμενοι σε δεκάδες νηπιαγωγεία και σχολεία

Η αστυνομία του Παρισιού διερευνά περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση από «επόπτες», αφού δεκάδες γονείς δήλωσαν ότι αγωνίζονταν εδώ και χρόνια για να ληφθούν σοβαρά υπόψη
THE LIFO TEAM
ΕΜΠΟΛΑ ΚΟΝΓΚΟ

Διεθνή / Έμπολα: Δυσκολεύονται να περιορίσουν την επιδημία στο Κονγκό - Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία ενέχει «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη απομακρύνεται από τον κίνδυνο κρίσης στα καύσιμα αεροσκαφών εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Παρά τον πόλεμο και τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, αεροπορικές εταιρείες και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται πλέον καθησυχαστικές για την επάρκεια καυσίμων και την ομαλή διεξαγωγή των καλοκαιρινών πτήσεων
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ FED

Διεθνή / Τραμπ: Βάζει τον δικό του άνθρωπο στη Fed αλλά οι αγορές έχουν άλλα σχέδια

Η επιλογή του για τη νέα ηγεσία της Fed φέρνει προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια, όμως ο επίμονος πληθωρισμός, ο πόλεμος στο Ιράν και οι πιέσεις των αγορών δυσκολεύουν το σχέδιο του Λευκού Οίκου
THE LIFO TEAM
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

Διεθνή / Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης»

Το σχόλιο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση του φερόμενου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της οργάνωσης
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / CNN: Δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία, χωρίς όμως να αναμένεται η υπογραφή της σήμερα, καθώς παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις
THE LIFO TEAM
 
 