Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Γιατί αποφυλακίστηκε τώρα - «Του χρόνου θα ξαναβγεί αν επιστρέψει στη φυλακή»

Η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου βασίστηκε στις προβλέψεις του ποινικού πλαισίου που ίσχυε κατά τον χρόνο έκτισης της ποινής του, με το τελικό ζήτημα της παραμονής του εκτός φυλακής να παραμένει ανοιχτό και να κρίνεται από τον Άρειο Πάγο το προσεχές διάστημα, όπως εξήγησε ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου θα εξετάσει την αίτηση αναίρεσης που έχει ασκηθεί από τον εισαγγελέα και θα αποφασίσει αν το βούλευμα αποφυλάκισης ήταν επαρκώς αιτιολογημένο. «Αν αποφασίσει ότι δεν ήταν, μπορεί να το αναιρέσει και να οδηγηθεί ξανά ο κρατούμενος στη φυλακή», σημείωσε.

Ο κ. Αναστασόπουλος διευκρίνισε ότι το νομικό πλαίσιο δεν λειτουργεί με βάση την ιδιαιτερότητα κάθε υπόθεσης, αλλά θέτει γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε όλους.

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι δύο βασικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση

Στην περίπτωση της αποφυλάκισης ισοβιτών, κρίνονται δύο βασικές προϋποθέσεις: η διαγωγή του κρατούμενου κατά τη διάρκεια της κράτησης και η πιθανότητα τέλεσης νέων εγκλημάτων. Εφόσον αυτές πληρούνται, τα δικαστικά συμβούλια μπορούν να αποφασίσουν την αποφυλάκιση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ανώτατο χρονικό πλαίσιο παραμονής στη φυλακή, επισημαίνοντας ότι, βάσει και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κάθε κρατούμενος πρέπει να έχει προοπτική αποφυλάκισης. «Μέχρι τα 25 έτη θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει αίτηση αποφυλάκισης», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει αυτόματη αποδοχή του αιτήματος.

Όπως εξήγησε, με το προγενέστερο καθεστώς ο κρατούμενος μπορούσε να αιτηθεί αποφυλάκιση ακόμη και στα 19 έτη, ενώ με τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα το όριο αυτό μεταφέρθηκε στα 25 χρόνια.

Στην περίπτωση Γιωτόπουλου, η αίτηση εξετάστηκε με βάση το παλαιότερο, ευμενέστερο καθεστώς.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιστροφής στη φυλακή, ο κ. Αναστασόπουλος υπογράμμισε ότι αυτό δεν γίνεται αυτόματα, αλλά μόνο κατόπιν άσκησης ένδικου μέσου, όπως συμβαίνει στην παρούσα περίπτωση. «Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι αυτό», είπε, παραλληλίζοντας την εξέλιξη με περιπτώσεις όπου σε δεύτερο βαθμό αλλάζει η κρίση των δικαστηρίων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η έννοια της μεταμέλειας δεν αποτελεί αυτοτελές κριτήριο, αλλά ενσωματώνεται στην εκτίμηση για το αν υπάρχει πιθανότητα τέλεσης νέων αδικημάτων.

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αναίρεση και ο Γιωτόπουλος επιστρέψει στη φυλακή, η παραμονή του ενδέχεται να είναι περιορισμένη. «Αν επιστρέψει στη φυλακή, του χρόνου θα ξαναβγεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι θα έχει εκ νέου δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Τέλος, τόνισε ότι το νομικό σύστημα δεν μπορεί να εφαρμόζει διαφορετικά μέτρα ανάλογα με το πρόσωπο ή τη φύση της υπόθεσης, καλώντας σε ενιαία αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων: «Ο νόμος βάζει ένα γενικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις κρίνονται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση από τα δικαστικά συμβούλια».

Mε πληροφορίες από ΕΡΤ