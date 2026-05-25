Χολαργός: Άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκάλεσε συμβάν στον Χολαργό, όπου ένας άνδρας, το βράδυ της Δευτέρας (25/5), πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Το περιστατικό στον Χολαργό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, με τις τελευταίες πληροφορίες του ΣΚΑΪ να κάνουν λόγο πως η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι.

Ο άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκτόνησε, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Άμεσης Δράσης.

Οι έρευνες των αρχών για το συμβάν στον Χολαργό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως έγινε γνωστό, μία γυναίκα γειτόνισσα άκουσε τους πυροβολισμούς και ειδοποίησε την Αστυνομία, που έσπευσε στην περιοχή και εντόπισε στο διαμέρισμα που έγινε το συμβάν την τραυματισμένη γυναίκα και ένα πιστόλι δίπλα στον νεκρό άνδρα.

Ασθενοφόρο έσπευσε και μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».