Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης»

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Αναλυτικότερα, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος για σοβαρά εγκλήματα και τον χαρακτήρισε «δολοφόνο και τρομοκράτη».

Παράλληλα, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τις ελληνικές αρχές επιβολής του νόμου για τη μακροχρόνια προσπάθειά τους να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι της 17 Νοέμβρη στη δικαιοσύνη.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Αλέξανδρο Γιωτόπουλο: «Διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα»

«Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα», ανέφερε αρχικά εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ΕΡΤ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη -είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας», συνέχισε.

«Εκφράζουμε, επίσης, τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας προς τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών αρχών που, επί γενιές, εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», κατέληξε.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

Kρατούνταν στις Φυλακές Κορυδαλλού και αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς όρους, όπως να έχει μόνιμη κατοικία, να μην φύγει από τη χώρα και να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο ΑΤ της περιοχής του.