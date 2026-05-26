ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Ακίνητα: Δύο νέα τέλη προβλέπονται από το 2027 - Τι αλλάζει και ποιους αφορά

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιβαρύνσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 150 ευρώ τον χρόνο

The LiFO team
The LiFO team
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΕΛΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Δύο νέα τέλη στα ακίνητα, τα οποία θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, προβλέπει το σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 20 Μαΐου.

Εφόσον εγκριθεί χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, το νέο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, έχοντας ωστόσο ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και φορείς της αγοράς ακινήτων.

Το σχέδιο εισάγει δύο ξεχωριστές επιβαρύνσεις: το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) και το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ). Και τα δύο θα υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και την παλαιότητα κάθε ακινήτου, ενώ θα ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης έρχεται να αντικαταστήσει το σημερινό ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ωστόσο οι συντελεστές εμφανίζονται αυξημένοι. Σύμφωνα με το σχέδιο, θα διαμορφώνονται από 0,3 έως 0,7 τοις χιλίοις, όταν σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 0,25 και 0,35 τοις χιλίοις.

Με βάση ενδεικτικά παραδείγματα, ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στην Κυψέλη, με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό, θα επιβαρύνεται ετησίως από 45 έως 105 ευρώ μόνο από το συγκεκριμένο τέλος, ανάλογα με τον συντελεστή που θα εφαρμοστεί.

Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά και το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο θα αποτελεί νέα πηγή χρηματοδότησης για τις Περιφέρειες. Τα έσοδα θα κατευθύνονται σε έργα υποδομής, αναπλάσεις και παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης, κυρίως σε νησιωτικές ή επιβαρυμένες περιοχές. Οι συντελεστές του νέου τέλους προβλέπεται να κυμαίνονται από 0,15 έως 0,35 τοις χιλίοις. Για το ίδιο διαμέρισμα στην Κυψέλη, η πρόσθετη επιβάρυνση εκτιμάται μεταξύ 22 και 52 ευρώ ετησίως.

Συνολικά, σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιβαρύνσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 150 ευρώ τον χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε έως και τριπλάσια χρέωση σε σύγκριση με όσα ισχύουν σήμερα μέσω του ΤΑΠ.

Προβληματισμοί για τις μισθώσεις

Προβληματισμός εκφράζεται και για το πρακτικό ζήτημα της πληρωμής, καθώς τα τέλη θα εμφανίζονται στους λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι συχνά είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Αν και υπόχρεος θεωρείται ο ιδιοκτήτης, εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκύψουν διαφωνίες ή δυσκολίες στις μισθώσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυτόματων τραπεζικών πληρωμών.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη ότι οι νέες επιβαρύνσεις θα αφορούν ευρύ φάσμα ακινήτων, όπως κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου, οικόπεδα σε οικισμούς αλλά και δικαιώματα υψούν.

Αντιδράσεις αναμένονται και από πλευράς ιδιοκτητών ακινήτων, με την ΠΟΜΙΔΑ να αναμένεται να ζητήσει μείωση των συντελεστών κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιβάρυνση στην ακίνητη περιουσία είναι ήδη υψηλή.

Πάντως, το σχέδιο δεν έχει ακόμη κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή και δεν αποκλείεται να υπάρξουν τροποποιήσεις πριν οριστικοποιηθεί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Οικονομία

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΟ

Ελλάδα / Η «ακτινογραφία» της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα: «Πρωταθλητές» στην ΕΕ στο κόστος στέγασης

Η μελέτη της διαΝΕΟσις και του ΙΟΒΕ καταγράφει την εκτίναξη του κόστους κατοικίας, τη μείωση της ιδιοκατοίκησης και την αυξανόμενη πίεση σε ενοικιαστές και νέους
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΕΗ: Ρεκόρ με 18 δισ. ΑΜΚ - Η μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ελληνική αγορά

Οικονομία / ΔΕΗ: Ρεκόρ με 18 δισ. ΑΜΚ - Η μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ελληνική αγορά

Ψήφος εμπιστοσύνης από κορυφαίους επενδυτές παγκοσμίως στο νέο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου – ιστορικό ρεκόρ το συνολικό ποσό των προσφορών για το ελληνικό χρηματιστήριο 
THE LIFO TEAM
 
 