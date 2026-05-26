Ακίνητα: Δύο νέα τέλη προβλέπονται από το 2027 - Τι αλλάζει και ποιους αφορά

Δύο νέα τέλη στα ακίνητα, τα οποία θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, προβλέπει το σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 20 Μαΐου.

Εφόσον εγκριθεί χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, το νέο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, έχοντας ωστόσο ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και φορείς της αγοράς ακινήτων.

Το σχέδιο εισάγει δύο ξεχωριστές επιβαρύνσεις: το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) και το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ). Και τα δύο θα υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και την παλαιότητα κάθε ακινήτου, ενώ θα ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης έρχεται να αντικαταστήσει το σημερινό ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ωστόσο οι συντελεστές εμφανίζονται αυξημένοι. Σύμφωνα με το σχέδιο, θα διαμορφώνονται από 0,3 έως 0,7 τοις χιλίοις, όταν σήμερα κυμαίνονται μεταξύ 0,25 και 0,35 τοις χιλίοις.

Με βάση ενδεικτικά παραδείγματα, ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στην Κυψέλη, με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό, θα επιβαρύνεται ετησίως από 45 έως 105 ευρώ μόνο από το συγκεκριμένο τέλος, ανάλογα με τον συντελεστή που θα εφαρμοστεί.

Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά και το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο θα αποτελεί νέα πηγή χρηματοδότησης για τις Περιφέρειες. Τα έσοδα θα κατευθύνονται σε έργα υποδομής, αναπλάσεις και παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης, κυρίως σε νησιωτικές ή επιβαρυμένες περιοχές. Οι συντελεστές του νέου τέλους προβλέπεται να κυμαίνονται από 0,15 έως 0,35 τοις χιλίοις. Για το ίδιο διαμέρισμα στην Κυψέλη, η πρόσθετη επιβάρυνση εκτιμάται μεταξύ 22 και 52 ευρώ ετησίως.

Συνολικά, σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιβαρύνσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 150 ευρώ τον χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε έως και τριπλάσια χρέωση σε σύγκριση με όσα ισχύουν σήμερα μέσω του ΤΑΠ.

Προβληματισμοί για τις μισθώσεις

Προβληματισμός εκφράζεται και για το πρακτικό ζήτημα της πληρωμής, καθώς τα τέλη θα εμφανίζονται στους λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι συχνά είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Αν και υπόχρεος θεωρείται ο ιδιοκτήτης, εκτιμάται ότι ενδέχεται να προκύψουν διαφωνίες ή δυσκολίες στις μισθώσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αυτόματων τραπεζικών πληρωμών.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη ότι οι νέες επιβαρύνσεις θα αφορούν ευρύ φάσμα ακινήτων, όπως κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου, οικόπεδα σε οικισμούς αλλά και δικαιώματα υψούν.

Αντιδράσεις αναμένονται και από πλευράς ιδιοκτητών ακινήτων, με την ΠΟΜΙΔΑ να αναμένεται να ζητήσει μείωση των συντελεστών κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιβάρυνση στην ακίνητη περιουσία είναι ήδη υψηλή.

Πάντως, το σχέδιο δεν έχει ακόμη κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή και δεν αποκλείεται να υπάρξουν τροποποιήσεις πριν οριστικοποιηθεί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ